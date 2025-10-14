مفيدة شيحة عن جولة وزير خارجية ألمانيا بالجمالية: تقدير لحضارتنا

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن أن وزير خارجية ألمانيا، وبعد انتهاء فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، قرر زيارة منطقة الجمالية ومصر القديمة والمعالم الإسلامية والتاريخية هناك، في لفتة تحمل تقديرًا كبيرًا للحضارة المصرية.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزير كان "منبهرًا فوق حدود الانبهار"، حتى إنه لم يكن يعرف من أين يبدأ وماذا يشاهد أولًا، أمام هذا التنوع الهائل من الحضارات المتجاورة في مكان واحد.

وتابعت شيحة أن وزير الخارجية الألماني اختتم زيارته بكلمة مؤثرة لمصر، أكد فيها أن "مصر ما زالت تُعلّم، وما زالت تُبهر، وستظل منارة الحضارة التي تُضيء العالم".

وأشارت إلى أن هذه الزيارة، تأتي تزامنًا مع نجاح قمة شرم الشيخ، خلقت موجة فخر كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المصريون عن اعتزازهم بوطنهم وقيادتهم السياسية والأجهزة الوطنية التي قدمت صورة مشرفة للعالم.