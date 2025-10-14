قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصفيات كأس العالم.. التشكيل الرسمي لمباراة السعودية والعراق

منتخب السعودية
منتخب السعودية

أعلن كل من هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، وجراهام أرنولد مدرب العراق، تشكيلهما للمباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة السعودية والعراق في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “الإنماء”.

تشكيل السعودية

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جهاد ذكري، حسام تمبكتي، أيمن يحيى

الوسط: عبد الله الخبيري، مصعب الجوير، ناصر الدوسري

الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري، فراس البريكان

تشكيل العراق

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: ريبين سولاقا، حسن علي، مناف يونس، ميرخاس دوسكي

الوسط: كيفن يعقوب، إبراهيم يايش، أمير العماري،  زيدان إقبال، يوسف الأمين

الهجوم: مهند علي

سيناريوهات تأهل السعودية والعراق إلى كأس العالم


احتمالا الفوز أو التعادل يقودان السعودية إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث أنه في حال تساوي عدد النقاط يتأهل الأخضر مستفيدًا من فارق الأهداف المسجلة (3 أهداف مقابل هدف واحد للعراق).

في المقابل، لا بديل أمام العراق سوى الفوز من أجل خطف بطاقة العبور إلى مونديال 2026.

نظام الملحق الآسيوي


وتقام مباريات الملحق الآسيوي (الدور الرابع) بنظام الدوري من دور واحد خلال التجمع على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، وبعد نهاية الملحق، سيلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين في مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم.

السعودية العراق رينارد جراهام أرنولد كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية.. السجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية بأسيوط استولى على مليون جنيه

ترشيحاتنا

دعاء التوبة من الذنب

دعاء التوبة من الذنب المتكرر.. ردده بعد المغرب واغتنم الأجر

مجمع البحوث الإسلامية

تفاصيل ثالث أيام أسبوع الدعوة الإسلامية للبحوث الإسلامية

أذكار المساء

راحة للنفس وسكينة.. لا تفوت ثواب ترديد أذكار المساء

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فيديو

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد