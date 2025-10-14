قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف مصابي الأهلي.. تعرف عليها

الاهلي
الاهلي
حسن العمدة

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف مصابي الفريق بعد عودة اللاعبين للتدريبات اليوم.

وتابع الدكتور أحمد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج في ضهر الأهلي مع الإعلامي أحمد أسامة: “الحمد لله، حتى يوم أمس كان لدينا خمسة لاعبين مصابين، لكن العدد انخفض إلى أربعة بعد تعافي أحمد رضا، الذي كان يعاني من إصابة في الركبة، وتم تجهيزه وعاد للمشاركة في التدريبات.”

وأضاف الدكتور جاب الله:"إمام عاشور يخضع لتحاليل وفحوصات دورية من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، وهو حاليًا في المنزل تحت المتابعة الطبية الدقيقة. حالته في تحسن مستمر، ومن المنتظر أن يُعيد التحاليل مطلع الأسبوع المقبل، وبمجرد أن تعود المؤشرات إلى معدلاتها الطبيعية، سيبدأ مرحلة التأهيلين الفني والبدني".

وأكمل:" منذ إصابتة إمام عاشور تم إعداد بروتوكول علاجي متكامل بالتنسيق مع الاستشاري المتابع لحالته وطبيب التغذية، والحمد لله وزنه لم ينخفض، بل زاد قليلًا، وهذا أمر إيجابي سيساعد على تسريع عملية تجهيزه عند عودته للتدريبات."

وأوضح طبيب الأهلي:"العودة من المرض تعتمد على مدى استجابة الجسم للعلاج، وعندما تثبت الفحوصات الطبية قدرته على العودة الطبيعية، سيخضع اللاعب لفحوصات بعد كل مران، وعلى ضوء نتائجها سيُمنح الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل منتظم."

وتحدث جاب الله عن حالة اللاعب أشرف داري قائلًا: "كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة، وتمت متابعة حالته بالتنسيق مع الجهاز الطبي لمنتخب المغرب، إلا أنه تعرض لإصابة جديدة في التدريبات عند منشأ العضلة الضامة مع العضلة السفلية للبطن.

واستطرد:" تم حقن اللاعب بالعلاج اللازم، ويواصل برنامجه التأهيلي، ولن تقل مدة العلاج عن أسبوعين، بعدها سنُعيد الفحوصات والأشعة لتقييم استجابته، إذ تعتمد مدة التعافي على مدى تجاوب جسمه مع العلاج."

وأضاف بشأن حسين الشحات: “تعرض لإصابة قوية خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية، نتج عنها مزق في العضلة الخلفية. تم حقنه بالبلازما، وهناك تحسن ملحوظ كل يومين تقريبًا، لكن طبيعة الإصابة وموقعها يحتاجان إلى فترة لا تقل عن سبعة أسابيع، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات جديدة بعد عشرة أيام.”

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم بخير، وأن إصابته كانت خفيفة، كما أوضح أن كريم فؤاد في المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إصابته في منشأ العضلة الأمامية بالساق اليمنى، مؤكدًا أن نتائج آخر الأشعة كانت مطمئنة، ومن المقرر أن يخضع لأشعة رنين خلال يومين، تمهيدًا لعودته خلال أسبوع إلى عشرة أيام بإذن الله.

واختتم طبيب الأهلي حديثه قائلًا: “محمد شكري عاد للتدريبات منذ عشرة أيام، وهو جاهز طبيًا للمشاركة في المباريات المقبلة.”

الدكتور أحمد جاب الله الأهلي النادي الأهلي برنامج في ضهر الأهلي أحمد رضا إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية.. السجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية بأسيوط استولى على مليون جنيه

ترشيحاتنا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

المزيد