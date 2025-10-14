بمشاركة 28 دولة.. افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة

أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات حفل افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها رقم 10 والمقامة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة خلال الفترة من 14 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

وتضمن عرض الافتتاح استعراضا لأعلام الدول وكلمات ترحيب بالوفود المشاركة.

وحضر مراسم حفل الافتتاح الدكتور أشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة بوزارة الرياضة نائبًا عن الوزير، واللواء أحمد يوسف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي، والنائبة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور هشام الجيوشي رئيس الاتحاد الأسبق، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، ومندوبين من سفارات ماليزيا والهند وميانمار.

وأعربت النائبة هادية حسني عن سعادتها بانطلاق النسخة العاشرة من بطولة مصر الدولية مؤكدة أن الدولة تدعم تنظيم الأحداث الرياضية بشكل كبير خلال الفترة الماضية وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرياضة وتعمل على تطوير أداء أبنائها الرياضيين مشيرًا إلى وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لا تبخل بأي شيء على الاتحادات الرياضية في إطار دعم اللاعبين لخطة تأهيلهم حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتشارك في البطولة 28 دولة هي: "الجزائر – كندا – كرواتيا – قبرص – التشيك – إنجلترا – فرنسا – المجر – الهند – إيطاليا – لوكسمبورج – ماليزيا – موريشيوس – ميانمار – هولندا – باكستان – بولندا – البرتغال – المملكة العربية السعودية – سنغافورة – سلوفاكيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تركيا – الإمارات العربية المتحدة – أوغندا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".