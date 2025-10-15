قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية: دعم القضية الفلسطينية محور ثابت في سياسة مصر

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة
الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة
أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن السياسة الخارجية المصرية، وبتوجيه من القيادة السياسية، تقوم على مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" والانفتاح على الأطراف الدولية كافة، في إطار من الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، مع التمسك الراسخ بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.


جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الوفد المشارك في النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، والذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 -إلى 18 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 


وسلط وزير الخارجية الضوء على القمة التاريخية التي استضفتها شرم الشيخ أمس الأول لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن دعم القضية الفلسطينية يظل محورًا ثابتًا في السياسة الخارجية المصرية.


كما رحب الوزير عبدالعاطي بالشباب العربي المشارك من 13 دولة عربية، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذا النموذج يعكس التزامها العميق بتعزيز المبادرات الشبابية العربية التي تصب في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للهوية العربية.


وأشاد بما يمثله هذا النموذج من منصة فاعلة للدبلوماسية الشبابية والتي تعزز الحوار العربي المشترك، وتمهد الطريق لتعاون مؤسسي بين البرلمانات الشبابية العربية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤثر قادر على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية والقيم الحضارية للمنطقة، مشدداً على أهمية التضامن العربي في ضوء المصالح والمصير المشترك للدول العربية. 


كما أكد الوزير دعم مصر الكامل لكافة المبادرات التي تهدف إلى بناء أطر شبابية عربية مستدامة، منوهًا إلى الجهود الجارية بالتنسيق مع الأمانة العامة للبرلمان العربي لإطلاق منتدى البرلمانيين الشباب العرب، كمنصة لتمكين الشباب البرلماني العربي وتوسيع مشاركته في صياغة السياسات العامة، إيمانًا من مصر بدور الشباب كقاطرة للتنمية والتغيير الإيجابي.


ومن جانبه، استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من المبادرات العربية الشبابية التي تقدمها الوازرة بهدف تعزيز قيم التلاقي والعمل الجماعي، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في دعم التكاتف العربي وتمكين الشباب للمشاركة الفاعلة في قضايا مجتمعاتهم.


وأشار إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الشباب وإتاحة الفرص أمامهم، باعتبارهم حجر الأساس في بناء المستقبل وصناعة التنمية.


واستمع الوزيران إلى مداخلات الشباب المشارك في نموذج المحاكاة، الذين قدموا مقترحاتهم بشأن آليات تمكين الشباب العربي في المستقبل، وسبل توحيد الجهود الشبابية بما يخدم مصالح الأمة العربية. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون المشترك، وتوفير منصات حوارية دائمة، وتطوير السياسات الداعمة لدور الشباب في صنع القرار، بما يضمن خلق جيل قادر على مواجهة التحديات والمساهمة الفاعلة في نهضة المجتمعات العربية.
 

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن السياسة الخارجية المصرية الاتزان الاستراتيجي الانفتاح على الأطراف الدولية كافة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

هالة صدقي

تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي في حادث تصادم بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

تستمر حتى 25 أكتوبر.. أوقاف الوادى الجديد تٌطلق قوافل دعوية حدودية

المضبوطات

إعدام سجائر مهربة جمركيًا وتحرير محاضر تموينية متنوعة بالوادى الجديد

خضروات ارشيفيه

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

فيديو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد