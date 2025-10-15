وزير الخارجية: دعم القضية الفلسطينية محور ثابت في سياسة مصر

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن السياسة الخارجية المصرية، وبتوجيه من القيادة السياسية، تقوم على مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" والانفتاح على الأطراف الدولية كافة، في إطار من الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، مع التمسك الراسخ بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الوفد المشارك في النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، والذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 -إلى 18 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وسلط وزير الخارجية الضوء على القمة التاريخية التي استضفتها شرم الشيخ أمس الأول لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن دعم القضية الفلسطينية يظل محورًا ثابتًا في السياسة الخارجية المصرية.



كما رحب الوزير عبدالعاطي بالشباب العربي المشارك من 13 دولة عربية، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذا النموذج يعكس التزامها العميق بتعزيز المبادرات الشبابية العربية التي تصب في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للهوية العربية.



وأشاد بما يمثله هذا النموذج من منصة فاعلة للدبلوماسية الشبابية والتي تعزز الحوار العربي المشترك، وتمهد الطريق لتعاون مؤسسي بين البرلمانات الشبابية العربية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤثر قادر على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية والقيم الحضارية للمنطقة، مشدداً على أهمية التضامن العربي في ضوء المصالح والمصير المشترك للدول العربية.



كما أكد الوزير دعم مصر الكامل لكافة المبادرات التي تهدف إلى بناء أطر شبابية عربية مستدامة، منوهًا إلى الجهود الجارية بالتنسيق مع الأمانة العامة للبرلمان العربي لإطلاق منتدى البرلمانيين الشباب العرب، كمنصة لتمكين الشباب البرلماني العربي وتوسيع مشاركته في صياغة السياسات العامة، إيمانًا من مصر بدور الشباب كقاطرة للتنمية والتغيير الإيجابي.



ومن جانبه، استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من المبادرات العربية الشبابية التي تقدمها الوازرة بهدف تعزيز قيم التلاقي والعمل الجماعي، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في دعم التكاتف العربي وتمكين الشباب للمشاركة الفاعلة في قضايا مجتمعاتهم.



وأشار إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الشباب وإتاحة الفرص أمامهم، باعتبارهم حجر الأساس في بناء المستقبل وصناعة التنمية.



واستمع الوزيران إلى مداخلات الشباب المشارك في نموذج المحاكاة، الذين قدموا مقترحاتهم بشأن آليات تمكين الشباب العربي في المستقبل، وسبل توحيد الجهود الشبابية بما يخدم مصالح الأمة العربية. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون المشترك، وتوفير منصات حوارية دائمة، وتطوير السياسات الداعمة لدور الشباب في صنع القرار، بما يضمن خلق جيل قادر على مواجهة التحديات والمساهمة الفاعلة في نهضة المجتمعات العربية.

