الأزهر يمد فترة التقديم لمسابقة القرآن الكريم لذوي الهمم حتى 20 أكتوبر الجاري

قرر الجامع الأزهر الشريف، مد فترة التقديم لمسابقة "الأزهر - مع أحد البنوك"، لحفظ القرآن الكريم لذوي الهمم، حتى يوم 20 أكتوبر الجاري، وذلك نظرا لظروفهم الخاصة التي لم تمكنهم وذويهم من متابعة الإعلانات الصادرة من الأزهر الشريف لهذه المسابقة.

يأتي هذا القرار وفقا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحرصا من فضيلته على إتاحة الفرصة كاملة لأبنائه من ذوي الهمم، خاصة وأن الكثير منهم يتميز بعذوبة الصوت وودقة الأداء وبراعة الإتقان، ومن حقهم الحصول على الفرصة الكاملة والوقت الكافي للتقديم في مسابقات الأزهر.

وتجرى المسابقة في ثلاثة مستويات، المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، والمستوى الثاني ثلثا القرآن والمستوى الثالث ثلث القرآن، وبجوائز تقارب النصف مليون جنيه، وتعقد في مقرين الأول بالجامع الأزهر ويضم محافظات الوجه البحري، والثاني مقر الرواق الأزهري بمحافظة أسيوط ويضم محافظات الوجه القبلي، وذلك تخفيفًا وتيسيرا على المتسابقين وذويهم.

رابط التسجيل في المسابقة اضغط هنا

