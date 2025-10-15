مصر تستعرض رؤيتها للمدن الذكية في ميونخ.. تعاون مصري ألماني لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة

شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان للشئون الاستراتيجية وإدارة المشروعات والبرامج الوزارية، في فعالية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بعنوان "المدن الذكية في مصر – الوضع الراهن والرؤية المستقبلية" التي تعقد في مدينة ميونخ خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر 2025، وذلك بتنظيم من مؤسسة بايرن إنترناشونال، ووزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة في ولاية بافاريا بألمانيا، والمكتب التمثيلي البافاري في مصر.

وضمت الفعالية ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة في ولاية بافاريا، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة لتنفيذ استراتيجية المدن الذكية في مصر، وعدد من الشركات الألمانية والمصرية المتخصصة في مجال المدن الذكية وممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث بحث المشاركون فرص التعاون مع شركاء من بافاريا في مجالات المباني الذكية والطاقة المستدامة والتنقّل منخفض الانبعاثات الكربونية.

وخلال الجلسة استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، التجربة الوطنية في مجال الابتكار الحضري والتخطيط العمراني المستدام، موضحًا كيف تُسهم التحوّلات الرقمية وأطر التخطيط المتكاملة في دفع الأجندة الحضرية الجديدة لمصر، كما تم عرض مجموعة من التجارب المصرية في تنفيذ المشروعات الذكية وخاصة في مدينة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وعدد من التجارب المحلية الأخرى بالمدن القائمة مثل السادس من أكتوبر والشيخ زايد والخاصة ببعض المقترحات التكنولوجية لتحسين جودة الحياة والبحث عن امكانية تنفيذ وتمويل هذه المشروعات.

كما تم بحث سبل تمويل وتنفيذ المشروعات الذكية بمصر ومنها المشروعات المرتبطة بالمواطن شاملة الخدمات الذكية والنقل الذكي وإدارة المرافق العامة بجانب تقديم دعم الخبرات الألمانية في مجال تخطيط المدن الذكية والتي تشمل إدارة العمران والحكومة الذكية ايضا.