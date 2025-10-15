قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة إسرائيلية: سيتم فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم
أمير قطر يهنئ منتخب بلاده بعد التأهل لمونديال 2026
الإغاثة الطبية في غزة: ملف المرضى المحتاجين لإجلاء أصبح أولوية ملحّة
التضامن : صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم
نجم الزمالك السابق: تمنيت ألَّا يتحدّث أسامة نبيه بعد الإقصاء من كأس العالم للشباب
160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
أسوان تكثف استعداداتها لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني
أدركت الإمام وهو يرفع من الركوع فهل تحسب لى ركعة مع الجماعة؟.. أمين الفتوى يوضح
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 و ضوابط عقدها .. تفاصيل عاجلة الآن
بعد قليل .. بدء مُحاكمة طليق البلوجر هدير عبد الرازق
من مدينة السلام إلى قلوب العالم| شرم الشيخ تجمع القادة على إنهاء حرب غزة وإطلاق مرحلة سلام غير مسبوقة
سماع دوي انفجارات في مدينة أم درمان السودانية | تفاصيل
البسوا خريفي .. الأرصاد تحذر: الأجواء بدأت في البرودة

نورهان خفاجي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل، المتأخرة والصباح الباكر، خلال هذه الفترة.

البسوا خريفي.. أجواء الليل باردة

وناشدت بارتداء ملابس خريفية بكم وخاصة للأطفال أو اصطحاب جاكيت خفيف  خلال هذه الفترات، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

بحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس تظل مائلة للحرارة إلى حار خلال  فترات النهار على أغلب الأنحاء. 

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره.

الطقس اليوم الأربعاء

وتتكون شبورة مائية من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من خليج السويس وسرعتها تتراوح من 40 إلى 60 كم/س، مع ارتفاع للأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم والأمطار

عن حالة البحرين، أوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط، اليوم، يكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.25 إلى 1.75) متر، أما البحر الأحمر، يكون معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر.

أما عن فرص الأمطار، خلال الطقس اليوم، تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية والشرقية للبلاد، فرص أمطار خفيفة، تشمل مناطق من شمال سيناء أيضا، فيما تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد نشاط رياح أحيانا على فترات متقطعة على مدار اليوم.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28°، الصغرى 19°.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27°، الصغرى 20°.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31°، الصغرى 23°.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 29°، الصغرى 17°.

جنوب الصعيد: العظمى 37°، الصغرى 22°.

