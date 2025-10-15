البسوا خريفي .. الأرصاد تحذر: الأجواء بدأت في البرودة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل، المتأخرة والصباح الباكر، خلال هذه الفترة.

البسوا خريفي.. أجواء الليل باردة

وناشدت بارتداء ملابس خريفية بكم وخاصة للأطفال أو اصطحاب جاكيت خفيف خلال هذه الفترات، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

بحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس تظل مائلة للحرارة إلى حار خلال فترات النهار على أغلب الأنحاء.

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره.

الطقس اليوم الأربعاء

وتتكون شبورة مائية من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من خليج السويس وسرعتها تتراوح من 40 إلى 60 كم/س، مع ارتفاع للأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم والأمطار

عن حالة البحرين، أوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط، اليوم، يكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.25 إلى 1.75) متر، أما البحر الأحمر، يكون معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر.

أما عن فرص الأمطار، خلال الطقس اليوم، تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية والشرقية للبلاد، فرص أمطار خفيفة، تشمل مناطق من شمال سيناء أيضا، فيما تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد نشاط رياح أحيانا على فترات متقطعة على مدار اليوم.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28°، الصغرى 19°.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27°، الصغرى 20°.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31°، الصغرى 23°.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 29°، الصغرى 17°.

جنوب الصعيد: العظمى 37°، الصغرى 22°.