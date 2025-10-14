توسيع مركز "Cairo OpenLab" بالقاهرة لدعم التحول الرقمي في مصر وشمال إفريقيا

أعلنت هواوي عن التوسعة الاستراتيجية لمركزها "Cairo OpenLab" بالقاهرة بهدف تعزيز ريادتها الرقمية في مصر وشمال إفريقيا.

يأتي هذا التوسع كجزء من رؤية الشركة لتسريع التحول الرقمي في المنطقة، مع تركيز خاص على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لتطوير حلول مبتكرة تدعم قطاعات حيوية مثل المدن الذكية، الرعاية الصحية، والخدمات المالية.

تأسس "Cairo OpenLab" في ديسمبر 2017 بالقرية الذكية ليصبح منصة للابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية. ساهم المركز منذ انطلاقه في تطوير أكثر من 20 حلاً صناعياً، مستهدفاً احتياجات السوقين المصري وشمال الإفريقي، مع التركيز على تحديث القطاعات الحيوية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار المهندس مدحت محمود، رئيس قطاع التحول الرقمي بشمال إفريقيا: "تلتزم على مدار 25 عاماً بدعم التحول الرقمي في مصر. ومن خلال مركز Cairo OpenLab، نهدف إلى تقديم حلول تقنية متطورة تسهم في بناء منظومة رقمية شاملة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية."

ويعكس المركز، كجزء من شبكة مراكز OpenLab العالمية، التزام هواوي بنقل الخبرات الدولية وتطوير حلول مبتكرة تواكب احتياجات المنطقة، مما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي للتحول الرقمي في مصر وشمال إفريقيا.