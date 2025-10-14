قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
9500 شهيد تحت أنقاض غزة.. تحدي إنساني ومعملي يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة فنية مدرّبة
بيان رسمي من نقابة المهن التمثيلية بعد انتقادات كليب "من كان يا مكان"
بلدية غزة: نواجه تحديات جسيمة في التعامل مع كميات الركام الناتج عن الدمار
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة مدرّبة
وزير الزراعة في حوار لـ"صدى البلد": لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة.. نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لرغيف الخبز المدعم.. ونستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية لهذا العام
الوطنية للانتخابات تُعلن أسماء المرشحين على الفردي والقائمة ورموزهم الخميس
الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد السبت المقبل لافتتاح الفصل التشريعي الثاني
"إل جي" العالمية تُعلن عن النتائج الأولية للأرباح

أحمد عبد القوى

 أعلنت شركة "إل جي" إلكترونيكس اليوم عن نتائجها الأولية للأرباح للربع الثالث من عام 2025، حيث سجلت إيرادات موحدة بلغت 21.88 تريليون وون كوري، وأرباح تشغيلية بقيمة 688.9 مليار وون كوري.

ورغم التحديات الخارجية، بما في ذلك تصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية، فقد تجاوزت النتائج توقعات السوق. وسجلت الإيرادات ثاني أعلى مستوى لها في تاريخ الشركة خلال الربع الثالث، فيما تخطى الربح التشغيلي التوقعات الأخيرة بأكثر من 10%. إلا أن الأرباح انخفضت على أساس سنوي نتيجة لعوامل غير متكررة، أبرزها زيادة الأعباء الجمركية في ظل تغير ظروف التجارة العالمية.

مع ذلك، تمكنت "إل جي" من تجاوز التحديات السوقية وتخطي التوقعات بفضل الأداء القوي في قطاعاتها الأساسية والمستقبلية. فقد حافظ قطاع حلول الأجهزة المنزلية على قدرته التنافسية وقيادته للسوق، بينما حقق قطاع حلول المركبات أعلى مستوى ربحية في تاريخه.

تواصل "إل جي" تعزيز أسس أعمالها من خلال التركيز على النمو النوعي، مع اهتمام أكبر بعمليات قطاع الأعمال B2B مثل حلول المركبات وأنظمة التدفئة والتبريد (HVAC)، إضافة إلى توسيع المنصات غير المعتمدة على الأجهزة مثل خدمات الاشتراك في الأجهزة المنزلية ونظام التشغيل webOS، إلى جانب تعزيز حضورها في الأعمال الإلكترونية. ومن المتوقع أن يساهم الطرح العام الأولي لشركة "إل جي" إلكترونيكس الهند المحدودة في توفير تمويل كبير لدعم تحسين هيكل الأعمال وتسريع خطط النمو المستقبلية.

وقد واجه قطاع حلول الأجهزة المنزلية تحديات ناجمة عن الضغوط الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة وتأخر تعافي الطلب العالمي. ورغم ذلك، حافظت "إل جي" على ريادتها في فئة المنتجات الفاخرة واستقرت نتائجها في السوق العامة. ويعود ذلك إلى كفاءة عمليات الإنتاج، وإدارة الموارد بفعالية لتخفيف آثار الرسوم، إلى جانب النمو المستمر في خدمات الأجهزة القائمة على الاشتراك.

أما قطاع حلول الوسائط والترفيه، فقد واجه زيادة في تكاليف التسويق نتيجة اشتداد المنافسة في سوق التلفزيونات العالمية. وتسعى "إل جي" في الفترة المقبلة إلى تعزيز تنافسية منصة webOS لتنويع مصادر الأرباح، عبر تطوير نشاطها الإعلاني وتوسيع محتواها الرقمي. كما تخطط الشركة لتسريع نموها في أسواق الجنوب العالمي، حيث لا يزال الطلب على أجهزة التلفزيون مستقراً نسبياً.

ومن المتوقع أن يحقق قطاع حلول المركبات مستوى قياسياً من الأرباح خلال الربع الثالث، مدفوعاً بالأداء القوي لأنظمة الترفيه والمعلومات داخل المركبات الفاخرة، والتي ساهمت في تحسين الهوامش التشغيلية. كما يعمل القطاع على توسيع محفظته لتشمل منصات محتوى السيارات إلى جانب الأجهزة المادية، مع استمرار النمو المدعوم بزيادة الطلب وتحسن الكفاءة التشغيلية في وحدات الإضاءة وأنظمة نقل الطاقة للمركبات الكهربائية.

وفي قطاع الحلول البيئية، تعمل "إل جي" على توسيع حضورها في الأسواق المستقبلية مثل أنظمة التدفئة والتبريد التجارية، وأنظمة التبريد الصناعية ومحطات الطاقة. وقد فازت الشركة مؤخراً بعدد من المشاريع الكبرى، من بينها حلول تبريد مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا. ومع تقدم هذه المشاريع، تسعى "إل جي" إلى الاستفادة منها كمراجع رئيسية لتعزيز إمكانات نموها المستقبلي على المدى الطويل. وفي الوقت ذاته، تستعد الشركة لتسويق حلول التبريد السائل لمراكز البيانات، وهي تقنية من الجيل الجديد يُتوقع أن تصبح من أبرز محركات التوسع في المستقبل.

تُعد هذه النتائج أرقاماً أولية موحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الكورية ،(K-IFRS) وتُقدَّم كخدمة للمستثمرين قبل إعلان النتائج النهائية التي ستتضمن صافي الأرباح. وسيتم الإعلان عن تفاصيل أداء كل قطاع في وقت لاحق من هذا الشهر.

