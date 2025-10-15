قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: سيتم فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم
أ ش أ

 ألغت الحكومة الإسرائيلية قرارها بالحد من المساعدات الإنسانية وإبقاء الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مغلقا والذي كان مقرر فتحه، اليوم الأربعاء، بعد أن سلمت حركة "حماس" الليلة الماضية رفات أربعة رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة.


وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن هذه العقوبات كانت قد اتخذت أمس الثلاثاء وألغتها القيادة الإسرائيلية بعد إعادة "حماس" رفات جثث أربعة رهائن؛ وتم نُقلها إلى مؤسسة إسرائيلية للطب الشرعي، حيث قد تستغرق عملية التعرف على هوياتهم يومين. ولم تحدد "حماس" أسماء الرهائن الأربعة.


وأضافت الصحيفة: "سيُعاد فتح المعبر رفح اليوم، وسيُسمح بدخول المساعدات الإنسانية بالكامل إلى قطاع غزة، كما هو مخطط".

المساعدات الإنسانية معبر رفح البري حركة حماس قطاع غزة رفات أربعة رهائن مؤسسة إسرائيلية للطب الشرعي

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

