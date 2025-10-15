اليوم العالمي للمرأة الريفية.. محافظ الغربية: هي عماد البيت المصري وشريك رئيسي بالتنمية

وجّه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خالص التهنئة والتقدير للمرأة الريفية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، مؤكداً أن هذا اليوم يمثل تقديراً مستحقاً لجهودها ودورها العظيم في دعم مسيرة التنمية والحفاظ على هوية الريف المصري الأصيل.

وقال المحافظ إن المرأة الريفية كانت وما زالت نموذجاً للعطاء والصبر والقدرة على التحدي، فهي القلب النابض للأسرة المصرية في الريف، وشريك أساسي في كل ما تحقق من إنجازات على أرض المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء الجندي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماماً غير مسبوق بالمرأة في مختلف المجالات، خاصة المرأة الريفية، التي تمثل أحد أهم أعمدة التنمية الحقيقية، مشيراً إلى أن محافظة الغربية تنفذ العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين المرأة الريفية اقتصادياً واجتماعياً، ودعمها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب توفير التدريب والتأهيل اللازمين لضمان مشاركتها الفاعلة في سوق العمل وتحسين مستوى المعيشة.

دعم نشاط المرأة

وأضاف المحافظ أن المرأة الريفية تسهم بدور محوري في تحقيق الأمن الغذائي، وفي الحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع المصري، فهي الأم والمربية والعاملة والمُنتجة، التي تبذل كل جهد من أجل أسرتها ووطنها، مشيرا إلى أن ما تقدمه نساء الريف من جهد متواصل وصبر وإصرار يستحق كل التقدير والعرفان.

دعم تقدير الدولة

واختتم اللواء أشرف الجندي كلمته مؤكداً أن محافظة الغربية ستظل داعمة للمرأة الريفية في كل خطوة نحو التمكين والمشاركة والبناء، وأن تقدير الدولة لها ليس مجرد احتفال بيوم، بل هو التزام مستمر تجاه نصف المجتمع الذي يحمل على عاتقه رسالة الحياة والعطاء.