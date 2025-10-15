رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام تتفقد مدارس إدارة السلام وتشيد بانضباطها

قامت اليوم الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة مدارس مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إدارة السلام التعليمية

جاء ذلك بناء على توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورافقها فى الزيارة كلا من مدير عام إدارة السلام التعليمية ، ومدير إدارة المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات ، ومدير التعليم الابتدائي بالإدارة

وخلال زيارتها تفقدت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدارس جمال عبدالناصر الابتدائية ، و الحرية الرسمية للغات

وقد تابعت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتظام العملية التعليمية

واشادت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإنتظام العملية التعليمية والتقييمات الأسبوعية والاداءات الصفية

كما اشادت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم بنسب حضور الطلاب ومدى انتظام والتزام الطلاب بالحضور والتقييمات ، و وجهت بالالتزام بالتقييمات والأداءات الصفية ، و استلام الطلاب للكتب الدراسية ، و تطبيق مادة البرمجه والذكاء الاصطناعي من خلال المنصه داخل المدرسة.

و في نهاية الزيارة ، وجهت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم شكرها لإدارة المدرستين على الانضباط والالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة بشكل جدي ومنظم.