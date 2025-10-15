السلطة الفلسطينية تؤكد جاهزيتها لتشغيل معبر رفح من غزة

أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء أنها مستعدة لتشغيل الجانب الغزي من معبر رفح لنقل المساعدات بين مصر وغزة.

قال محمد اشتية، المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: "نحن الآن مستعدون للانخراط مرة أخرى، وقد أبلغنا جميع الأطراف بأننا مستعدون لتشغيل معبر رفح".

سيطر الجيش الإسرائيلي المحتل في مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الجنوبي في غزة المتاخم لمصر والذي كان محوريًا لتوصيل المساعدات وخروج المصابين في حرب غزة.

كان المعبر، الذي أعيد فتحه لفترة وجيزة بين فبراير ومارس من هذا العام، بمثابة شريان حياة للعالم الخارجي للفلسطينيين في غزة، مما سمح بتوصيل المساعدات وإجلاء المرضى من نظام رعاية صحية منهار.

وقال اشتية إن الاتفاق مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لمساعدة السلطة الفلسطينية على إدارة المعبر بشكل فعال، والذي تم تعليقه في مارس مع استئناف الأعمال العدائية، لا يزال ساريًا.

قال للصحفيين في جنيف خلال زيارة لسويسرا حيث التقى وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس: "لسنا بحاجة إلى اتفاق جديد. الاتفاق موجود، وأعتقد أنه الآن في مراحله النهائية، حيث يتم تجميع كل بنوده ليعمل".