وفاة أودينجا رئيس وزراء كينيا السابق بنوبة قلبية في الهند

قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينجا لوكالة رويترز اليوم "الأربعاء" إن أودينجا توفي عن عمر ناهز 80 عاما دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وانت صحيفة "ماثروبومي" الهندية ذكرت في وقت سابق أن أودينجا، الذي كان يتلقى العلاج في مدينة كوتشي بجنوب الهند، أصيب بسكتة قلبية الأربعاء وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته.

وباعتباره زعيما للمعارضة، خسر أودينجا جميع حملاته الرئاسية الخمس، حيث أدت اثنتان من هذه الانتخابات إلى نوبات فوضوية من إراقة الدماء والاتهامات المتبادلة على مدى عقد من الزمان.

و ساعد عمله كناشط في مجال الديمقراطية على مر السنين في إتمام اثنين من أهم الإصلاحات في البلاد: الديمقراطية التعددية في عام 1991 والدستور الجديد في عام 2010.

وقاد الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات عام ٢٠٠٧ المتنازع عليها، والتي أغرقت البلاد في أخطر موجة عنف سياسي منذ الاستقلال، حيث قُتل نحو ١٣٠٠ شخص ونُزح مئات الآلاف من ديارهم في المعارك.