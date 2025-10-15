قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العقوبات الأمريكية على مركز صيني تجبر ناقلات النفط على تحويل مساراتها

سفينة نقل حاويات في ميناء صيني
محمد على

ذكرت مصادر تجارية وبيانات شحن أن شركات تجارية حولت ما لا يقل عن خمس ناقلات نفط، من ميناء رئيسي في شرق الصين بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محطة استيراد هناك.

وقد عطّلت العقوبات الأمريكية خطط مصافي التكرير الصينية لتفريغ شحناتها في ميناء لانشان، مركز التكرير في مقاطعة شاندونج.

 وقد يُسبب تحويل مسار السفن ازدحامًا في الموانئ البديلة، لا سيما في تشوشان، الواقعة جنوب ساحل مقاطعة تشجيانج، حيث أُعيد توجيه العديد من السفن، وفقًا لما ذكره العديد من مصادر السوق.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي عقوبات على محطة ريتشاو شيهوا للنفط الخام في لانشان، المملوكة جزئيا لشركة سينوبك كانتونز القابضة، وهي وحدة تابعة لشركة سينوبك، والمعروفة أيضا باسم الصين للبترول والكيماويات، لاستقبالها النفط الإيراني على متن السفن الخاضعة للعقوبات.

وبحسب مسؤولين تنفيذيين ومحللين في الصناعة، فإن خمس واردات شركة سينوبك من النفط الخام تمر عبر محطة ريتشاو شيهوا.

وردًا على ذلك، بدأت مصافي التكرير الصينية بنقل سفنها بعيدًا عن المحطة. 

وقامت شركة يونيبك، الذراع التجاري لشركة سينوبك، أكبر مصافي آسيا، بتحويل مسار ناقلة النفط الخام العملاقة "نيو فيستا"، القادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، إلى مينائي نينجبو وتشوشان، حيث تنتظر حاليًا تفريغ حمولتها.

