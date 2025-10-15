قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 850 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين في ضبط لحوم وأسماك ومنتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات مكثفة بمراكز سيدي سالم، فوة، كفرالشيخ، بيلا، الحامول، سيدي غازي، ودسوق.

وذلك تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والدكتور إيهاب شكري، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري.

وأسفرت الحملات عن ضبط 854 كيلو جرامًا من المنتجات المخالفة، شملت 460 كيلو جرامًا من أسماك الهارنج المستوردة مجهولة المصدر، و225 كيلو جرام من عجينة الحواوشي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر، و100 كيلو جرام من اللحوم المفرومة المجمدة مجهولة المصدر، و40 كيلو جرامًا من اللحوم المجمدة بدون بيانات، و29 كيلو جرامًا من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير 10 محاضر بالمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمنع تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة المعروض من الأغذية بالأسواق.

