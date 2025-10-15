قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من زوغره زملكاوي| حسام عبد المجيد يتلقى عرضا رسميا للاحتراف .. تفاصيل
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دعم المشروعات الزراعية والصناعات الغذائية..محافظ الجيزة يتفقد مصنع الجود لإنتاج وتعبئة التمور وزيت الزيتون بالواحات البحرية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مصنع الجود لإنتاج وتعبئة التمور وزيت الزيتون بمركز الواحات البحرية، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الإنتاجية والأنشطة الصناعية التي تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع حول مراحل وآليات الإنتاج التي تمر بها التمور وزيت الزيتون بدءًا من الفرز والتجفيف مرورًا بعمليات التعبئة والتغليف وصولًا إلى التسويق والتصدير، مشيدًا بجودة المنتج ومستوى الكفاءة في خطوط التشغيل.
وأكد المهندس عادل النجار دعمه الكامل للمشروعات الزراعية والصناعات الغذائية التي تشتهر بها الواحات البحرية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعظيم القيمة المضافة لمحاصيلها الزراعية، وخاصة التمور والزيتون، من خلال تطوير الصناعات المرتبطة بهما وفتح آفاق جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات.
كما شدد المحافظ على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية وتطبيق أحدث النظم الإنتاجية والتعبوية بما يضمن تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدًا أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمشروعات التي تُسهم في تنمية موارد الواحات البحرية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية .

اخبار الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة مصنع التمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

المتحف المصري الكبير

غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على سوزي الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

بالصور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا
الانيميا
الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

فيديو

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد