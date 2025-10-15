دعم المشروعات الزراعية والصناعات الغذائية..محافظ الجيزة يتفقد مصنع الجود لإنتاج وتعبئة التمور وزيت الزيتون بالواحات البحرية

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مصنع الجود لإنتاج وتعبئة التمور وزيت الزيتون بمركز الواحات البحرية، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الإنتاجية والأنشطة الصناعية التي تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع حول مراحل وآليات الإنتاج التي تمر بها التمور وزيت الزيتون بدءًا من الفرز والتجفيف مرورًا بعمليات التعبئة والتغليف وصولًا إلى التسويق والتصدير، مشيدًا بجودة المنتج ومستوى الكفاءة في خطوط التشغيل.

وأكد المهندس عادل النجار دعمه الكامل للمشروعات الزراعية والصناعات الغذائية التي تشتهر بها الواحات البحرية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعظيم القيمة المضافة لمحاصيلها الزراعية، وخاصة التمور والزيتون، من خلال تطوير الصناعات المرتبطة بهما وفتح آفاق جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات.

كما شدد المحافظ على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية وتطبيق أحدث النظم الإنتاجية والتعبوية بما يضمن تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدًا أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمشروعات التي تُسهم في تنمية موارد الواحات البحرية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية .