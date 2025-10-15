قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لبحث احتياجات المركز..محافظ الجيزة يعقد لقاءً مفتوحًا مع أهالي ومشايخ الواحات البحرية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع أهالي ومشايخ مركز الواحات البحرية في أجواء سادها الود والاحترام المتبادل استمع خلاله إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم المختلفة في إطار حرص المحافظة على التواصل المستمر مع المواطنين بمختلف المراكز والقرى.


وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الملفات الهامة، على رأسها تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وإقامة الآبار الجديدة لخدمة التوسع الزراعي، ومكافحة سوسة النخيل، إلى جانب ازدواج طريق الواحات البحرية لتحسين حركة النقل وربط المنطقة بالمحاور الرئيسية وانشاء نقاط للحماية المدنية إضافية. 


كما تناول اللقاء بحث إنشاء وحدات محلية بقرية الحارة وقرية الحيز، مع حصر احتياجات التوابع للوحدات المحلية لتوفير الخدمات للمواطنين في نطاقها.


وأشار المحافظ إلى أنه تم إنشاء مبنى  الحماية المدينة بقرية الحارة كما تمت الموافقة على دعمها بعدد ١٣ عاملاً بها . 


وأكد المهندس عادل النجار انه بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية سوف يتم دعم مستشفى الواحات البحرية وتوفير الأطباء والأجهزة الطبية اللازمة، مؤكدًا أنه سيتم تكثيف إجراءات مكافحة سوسة النخيل من خلال مديرية الزراعة وتوفير جميع المبيدات والمستلزمات المطلوبة لحماية الثروة النخيلية بالمنطقة.


وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصةً بالواحات البحرية لما تمتلكه من مقومات زراعية وسياحية متميزة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على رصد جميع الاحتياجات ووضعها ضمن أولويات خطط التنمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وفي ختام اللقاء أوضح المحافظ للأهالي أنه سيتم تنظيم مهرجان للتمور بالواحات البحرية يهدف إلى تسويق منتجات المزارعين وتعزيز الصناعات القائمة على التمور بما يسهم في دعم اقتصاد المنطقة وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتها محليًا ودوليًا.

