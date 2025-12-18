إعلامي يثير الجدل بشأن توقعات مباراة منتخب مصر أمام المغرب

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثير بشأن توقعات مباراة منتخب مصر أمام المغرب.

توقعات مباراة منتخب مصر أمام المغرب

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ما هي توقعاتكم لمشوار منتخب مصر في كأس الامم الأفريقية في المغرب و هل ممكن نصل لمرحلة ترضي المصريين و هل هناك امل في التتويج بهذه البطولة".

بعثة منتخب مصر

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الكابتن حسام حسن، إلى المملكة المغربية، وتحديدًا مدينة أكادير، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب.

وتضم بعثة منتخب مصر 28 لاعبًا، وهم:

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح – مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد «زيزو» – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ويرافق بعثة منتخب مصر حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة.