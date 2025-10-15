تنفيذ أعمال رصف شارع خالد بن الوليد وإلغاء إشارة سيدي بشر بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية البدء في أعمال كشط وترميم وعمل اسفلت شارع خالد بن الوليد بدءًا من يوم الثلاثاء، وحتى أول نوفمبر تمهيدًا لعكس حركة المرور بشارع خالد بن الوليد ليصب في محور محمد نجيب وذلك لالغاء إشارة سيدي بشر نهائيًا.

وسيتم غلق الدوران الموجود في نهاية محور محمد نجيب من ناحية الكورنيش لعمل ضبط المناسيب والاسفلت في هذه المنطقة وذلك من ١٤ أكتوبر ولمدة ١٥ يوم.

وفي سياق منفصل، وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والادارة العامة للرقابة والرصد البيئي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أولا بأول .

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الإسكندرية الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع أول بأول؛ فقد تم منذ بداية شهر أكتوبر رفع نحو 50 ألف طن مخلفات صلبة من الشوارع، بالإضافة إلى رفع نحو 144 طن مخلفات طبية خطرة.

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة متابعة استقبال والاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الخط الساخن الذي تم تخصيصه من قبل شركة النظافة لاستقبال الشكاوى وهو : 17696، هذا بالإضافة إلى أرقام خدمة العملاء بشركة نهضة مصر.