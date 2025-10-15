قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تنفيذ أعمال رصف شارع خالد بن الوليد وإلغاء إشارة سيدي بشر بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الإسكندرية البدء في أعمال كشط وترميم وعمل اسفلت شارع خالد بن الوليد بدءًا من يوم الثلاثاء، وحتى أول نوفمبر تمهيدًا لعكس حركة المرور بشارع خالد بن الوليد ليصب في محور محمد نجيب وذلك لالغاء إشارة سيدي بشر نهائيًا.

وسيتم غلق الدوران الموجود في نهاية محور محمد نجيب من ناحية الكورنيش لعمل ضبط المناسيب والاسفلت في هذه المنطقة وذلك من ١٤ أكتوبر ولمدة ١٥ يوم.

وفي سياق منفصل، وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء  والادارة العامة للرقابة والرصد البيئي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أولا بأول .

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الإسكندرية الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع أول بأول؛ فقد تم منذ بداية شهر أكتوبر رفع نحو 50 ألف طن مخلفات صلبة من الشوارع، بالإضافة إلى رفع نحو 144 طن مخلفات طبية خطرة.

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة متابعة استقبال والاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الخط الساخن الذي تم تخصيصه من قبل شركة النظافة لاستقبال  الشكاوى وهو  : 17696، هذا بالإضافة إلى أرقام خدمة العملاء بشركة نهضة مصر.

الاسكندرية خالد بن الوليد سيدي بشر محافظة الاسكندرية أعمال رصف

