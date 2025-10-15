مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة

تستعد محافظة الأقصر لاحتضان واحد من أكبر الأحداث الرياضية الدولية، حيث تنطلق فعاليات "طيران الباراموتور – إيجيبت جيت 7" داخل فندق الجولي فيل بداية من 17 أكتوبر وحتى 19 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 100 طيار وزائر من 15 دولة حول العالم.

ويُعد هذا الحدث الرياضي العالمي من أضخم فعاليات رياضة الباراموتور، والتي تجمع بين المغامرة والإثارة والطيران في أجواء خلابة فوق سماء الأقصر، في مشهد يدمج بين عظمة التاريخ وجمال الطبيعة في مدينة تعتبر متحفًا مفتوحًا للعالم.

وأكد المنظمون أن جميع الاستعدادات تجري على قدم وساق لاستقبال الوفود المشاركة غدًا بفندق الجولي فيل، حيث من المقرر أن يشهد الحدث عروضًا جوية مذهلة يقدمها نخبة من محترفي الطيران، إلى جانب أنشطة سياحية وترفيهية تسلط الضوء على سحر الأقصر ومكانتها العالمية كوجهة سياحية فريدة.

ويهدف الحدث إلى الترويج للسياحة الرياضية في مصر وإبراز قدرة الدولة على تنظيم فعاليات دولية كبرى في مدنها السياحية، في ظل الاهتمام المتزايد بتنوع الأنشطة الجاذبة للسياح من مختلف الدول.