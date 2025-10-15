الأرصاد: تذبذب درجات الحرارة يهدد بإصابة المصريين بنزلات برد

يهتم المواطنين بدرجات الحرارة ومعرفة الأحوال الجوية تلك الفترة من العام، خاصة مع قدوم فصل الخريف المعروف بالتغيرات الجوية فى درجات الحرارة بين يوم وأخر، بل حتي بين الصباح والمساء فى نفس اليوم.

ثبات درجات الحرارة أمر صعب تلك الفترة

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مسألة ثبات درجات الحرارة خلال تلك الفترة هو أمر صعب، حيث أنها فترة التذبذب فى درجات الحرارة، وفترة الفروق الكبيرة بين العظمي والصغري فى نفس اليوم، أى العظمي على القاهرة الكبري 28 و29 درجة خلال فترات الظهيرة، لكن خلال الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر تصل إلى 19 و20 درجة.

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المدن الجديدة حول القاهرة تسجل ليلا 17 و18 درجة، موضحا أنه لمدة أسبوع قادم على الأقل تظل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، ومن الممكن أن ترتفع على بداية الأسبوع نهارا إرتفاع طفيف جدا وغير مؤثر من درجة إلى درجتين، وتصل من 38 إلى 39 على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

سقوط أمطار على تلك المناطق.. واستقرار تام فى مناطق أخري

وتابع أنه خلال فترات الليل هناك شبورة مائية معتادة وليست كثيفة بالشكل الكبير ولن تعيق حركة المرور، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتكون على مناطق متفرقة منها، فيما عدا ذلك هناك إستقرار تام فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء وأجواء خريفية ممتازة على مناطق الجمهورية.

تابعوا النشرات الجوية تلك الفترة.. وارتدوا الملابس الخريفية ليلا

وأشار إلى أن الفرق الكبير بين درجات الحرارة الصغري والعظمي هو السبب الرئيسي لإصابة المواطنين بنزلات البرد، والتغير من يوم إلى يوم أخر، ناصحا بمتابعة النشرات بصورة يومية، وإرتداء الملابس الخريفية عند النزول خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، لأنها تكون مائلة للبرودة.