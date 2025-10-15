مدرب منتخب تونس: الهدف كان واضحًا بالتأهل لكأس العالم.. و«بن رمضان» لاعب تكتيكي | فيديو

أكد حمادي داو، المدرب العام لمنتخب تونس، أن هدف منتخب تونس تحقق بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال حمادي داو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «الهدف كان واضحًا للجميع وهو التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وتمكنا من التأهل إلى المونديال دون أن نستقبل أي هدف، وهذا أمر تاريخي».

وأضاف داو أن هدف محمد علي بن رمضان في مرمى غينيا الاستوائية كان مهمًا جدًا لأنه جاء في آخر المباراة وأمام منتخب منافس مثل غينيا الاستوائية.

وأشار مدرب منتخب تونس إلى أن محمد بن رمضان لاعب تكتيكي عالي جدًا، وهو من الركائز في تشكيل منتخب تونس وكذلك في تشكيل النادي الأهلي.

وأكد داو أن أبواب منتخب تونس مفتوحة للجميع للمشاركة مع المنتخب في الفترة المقبلة، وينطبق هذا على علي معلول وحمزة المثلوثي حال استعادتهما مستواهما.