شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري والبنك الأهلي بالدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري أمام البنك الأهلي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقةالدوري المصري



جاءت أحداث الشوط الأول من المباراة متوسطة الأداء، ولم يشكل كلا الفريقين خطورة كبيرة على مرمى الفريقين لينتهي الشوط الأول كما بدأ اللقاء.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

صبحي سليمان في حراسة المرمى، أبو بكر ليادي، محمد سامي، مصطفى إبراهيم، مؤمن شريف في الدفاع، كريم الديب، محمد توني، ناصر ناصر في الوسط، هشام بلحة، فان ديريك، جون إيبوكا في الهجوم.



بينما خاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

أحمد صبحي في حراسة المرمى، هشام صلاح، عمرو الجزار، سعيدو سنبوري، أحمد متعب في الدفاع، محمد عماد، محمد إبراهيم، محمد أشرف بن شرقي، مصطفى شلبي، ياو أنور، أسامة فيصل في الهجوم.