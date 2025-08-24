الاتحاد والبنك الأهلي يتعادلان سلبيا بالدوري

انتهت مباراة الاتحاد السكندري و البنك الأهلي بالتعادل السلبي دون أهداف في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاءت أحداث الشوط الأول من المباراة متوسطة الأداء، ولم يشكل كلا الفريقين خطورة كبيرة على مرمى الفريقين لينتهي الشوط الأول كما بدأ اللقاء.

ولم يشهد الشوط الثاني أي تطور وتشكيل خطورة من الفريقين من أجل تسجيل الأهداف.

بهذا التعادل وصل الاتحاد للنقطة الرابعة في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط، فيما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة الثالثة في المركز الـ16 بجدول المسابقة.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

صبحي سليمان في حراسة المرمى، أبو بكر ليادي، محمد سامي، مصطفى إبراهيم، مؤمن شريف في الدفاع، كريم الديب، محمد توني، ناصر ناصر في الوسط، هشام بلحة، فان ديريك، جون إيبوكا في الهجوم.

بينما خاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :- أحمد صبحي في حراسة المرمى، هشام صلاح، عمرو الجزار، سعيدو سنبوري، أحمد متعب في الدفاع، محمد عماد، محمد إبراهيم، محمد أشرف بن شرقي، مصطفى شلبي، ياو أنور، أسامة فيصل في الهجوم.