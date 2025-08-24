تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الاتحاد فى الدورى

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة الاتحاد ضمن مباريات الجولة الثّالثة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.



وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى :احمد صبحى

خط الدفاع :عمرو الجزار، محمود الجزار، هشام صلاح، احمد متعب

خط الوسط :محمود عماد ، محمد بن شرقي ، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي

خط الهجوم :اسامة فيصل، ياو انور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي

عبد العزيز البلعوطي، مصطفى دويدار ، يعقوبو، سعيدو سيمبوري، احمد مدبولي، محمد فتحي، أحمد امين أوفا، احمد النادري، يسري وحيد