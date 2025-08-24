قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانكسار الموجة الحارة
تشكيل ريال مدريد أمام أوفييدو في الدوري الإسباني
خاص| والد حسام حبيب يكشف حقيقة خبر القبض على نجله في قضية مخدرات
120 دقيقة تكشف مستقبل السياحة في فنزويلا.. ماذا قال سفير كاركاس لدى القاهرة؟
هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
حسام بدراوي: 3 مواقف جعلت الجمهوريين والديمقراطيين يخشون من ترامب
أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها
أحدها يتعلق بالدراسة.. 10 قرارات مهمة لمحافظ الوادي الجديد
جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد
البيئة تزيل كميات كبيرة من شباك صيد الطيور المهاجرة بشمال محمية البرلس
مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع فولهام في الدوري الإنجليزي
أفضل شهادات البنك الأهلي .. ما فوائد 100 ألف جنيه في الشهر؟

عبد الفتاح تركي

أفضل شهادات البنك الأهلي أصبحت محل اهتمام كثير من المواطنين، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم والتقلبات في أسعار الفائدة، ويعد البنك الأهلي المصري من أبرز مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تُقدم شهادات ادخار متنوعة بعوائد ثابتة ومتدرجة، تتمكن من تلبية احتياجات الجمهور الباحث عن دخل شهري مضمون. 

شهادات البنك الأهلي المصري 2025

1- الشهادة البلاتينية الثابتة (3 سنوات)

سعر العائد: يصل إلى 18.5% سنويًا.

دورية الصرف: شهرية

الحد الأدنى للشراء: يبلغ 1000 جنيه

2- الشهادة البلاتينية المتدرجة (3 سنوات)

السنة الأولى: 23%.

السنة الثانية: 19%.

السنة الثالثة: 15%.

دورية الصرف: شهرية.

الحد الأدنى للشراء: يصل إلى 1000 جنيه

3- الشهادة البلاتينية المتدرجة

السنة الأولى: 27%.

السنة الثانية: 22%.

السنة الثالثة: 17%.

دورية الصرف: سنوية

أفضل شهادات البنك الأهلي الآن

وظائف البنك الأهلي 2025 لحديثي التخرج (الشروط وكيفية التقديم) - صورة أرشيفية

4- الشهادة البلاتينية بعائد متغير (3 سنوات)

العائد الحالي: يسجل نحو 24.25% سنويًا (ويتغير وفقًا لسعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري).

دورية الصرف: ربع سنوية.

5- الشهادة الخماسية الثابتة (5 سنوات)

سعر العائد: يبلغ نحو 14.25% سنويًّا.

دورية الصرف: شهرية.

قيمة فوائد 100 ألف جنيه في البنك الأهلي المصري شهريًا

جدير بالذكر أنه عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في البنك الأهلي المصري بالشهادة البلاتينية الثابتة بعائد سنوي يصل لنحو 18.5%، يحصل العميل على الآتي:

عائد شهري: يبلغ نحو 1541 جنيهًا.

عائد سنوي: يصل إلى 18¡500 جنيه.

إجمالي العائد خلال 3 سنوات: 55500 جنيه.

قرار تعديل العوائد وهدف البنك الأهلي

أكد محمد الإتربي أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار استراتيجية البنك الأهلي لمواكبة التطورات الاقتصادية في السوق، من خلال توفير أفضل العوائد لعملائه مع الحفاظ على الاستقرار المالي كما أشار إلى أن البنك يسعى إلى تقديم منتجات ادخارية تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي

يذكر أن البنك الأهلي قد تجاوز عدد عملائه 20 مليون عميل بنهاية عام 2023، ما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك في السوق المصري.

البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي أفضل شهادات البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي المصري 2025 الشهادة البلاتينية المتدرجة الشهادة البلاتينية بعائد متغير الشهادة الخماسية الثابتة 5 سنوات الشهادة البلاتينية الثابتة 3 سنوات

