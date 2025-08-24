أفضل شهادات البنك الأهلي .. ما فوائد 100 ألف جنيه في الشهر؟

أفضل شهادات البنك الأهلي أصبحت محل اهتمام كثير من المواطنين، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم والتقلبات في أسعار الفائدة، ويعد البنك الأهلي المصري من أبرز مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تُقدم شهادات ادخار متنوعة بعوائد ثابتة ومتدرجة، تتمكن من تلبية احتياجات الجمهور الباحث عن دخل شهري مضمون.

شهادات البنك الأهلي المصري 2025

1- الشهادة البلاتينية الثابتة (3 سنوات)

سعر العائد: يصل إلى 18.5% سنويًا.

دورية الصرف: شهرية

الحد الأدنى للشراء: يبلغ 1000 جنيه

2- الشهادة البلاتينية المتدرجة (3 سنوات)

السنة الأولى: 23%.

السنة الثانية: 19%.

السنة الثالثة: 15%.

دورية الصرف: شهرية.

الحد الأدنى للشراء: يصل إلى 1000 جنيه

3- الشهادة البلاتينية المتدرجة

السنة الأولى: 27%.

السنة الثانية: 22%.

السنة الثالثة: 17%.

دورية الصرف: سنوية

أفضل شهادات البنك الأهلي الآن

4- الشهادة البلاتينية بعائد متغير (3 سنوات)

العائد الحالي: يسجل نحو 24.25% سنويًا (ويتغير وفقًا لسعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري).

دورية الصرف: ربع سنوية.

5- الشهادة الخماسية الثابتة (5 سنوات)

سعر العائد: يبلغ نحو 14.25% سنويًّا.

دورية الصرف: شهرية.

قيمة فوائد 100 ألف جنيه في البنك الأهلي المصري شهريًا

جدير بالذكر أنه عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في البنك الأهلي المصري بالشهادة البلاتينية الثابتة بعائد سنوي يصل لنحو 18.5%، يحصل العميل على الآتي:

عائد شهري: يبلغ نحو 1541 جنيهًا.

عائد سنوي: يصل إلى 18¡500 جنيه.

إجمالي العائد خلال 3 سنوات: 55500 جنيه.

قرار تعديل العوائد وهدف البنك الأهلي

أكد محمد الإتربي أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار استراتيجية البنك الأهلي لمواكبة التطورات الاقتصادية في السوق، من خلال توفير أفضل العوائد لعملائه مع الحفاظ على الاستقرار المالي كما أشار إلى أن البنك يسعى إلى تقديم منتجات ادخارية تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

يذكر أن البنك الأهلي قد تجاوز عدد عملائه 20 مليون عميل بنهاية عام 2023، ما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك في السوق المصري.