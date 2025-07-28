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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

اعمل فلوس وانت مطمن.. تفاصيل شهادات الادخار البنكية الجديدة 2025

شهادات الادخار البنكية
شهادات الادخار البنكية
محمد غالي

في خطوة تستهدف الحفاظ على أموال المودعين وجذب شرائح جديدة من العملاء، بدأت البنوك في طرح أدوات ادخارية جديدة بعوائد تنافسية، وذلك بعد قرار وقف شهادات الادخار السنوية ذات العائد 27% التي كانت تقدمها بعض البنوك الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

شهادات الادخار

ويشهد السوق المصرفي المحلي حاليا منافسة قوية بين البنوك الكبرى لإطلاق شهادات ادخار بعوائد ثابتة أو متغيرة، تتماشى مع المتغيرات المستمرة في أسعار الفائدة، الأمر الذي يضع أمام العملاء مجموعة متنوعة من الخيارات الادخارية، تختلف في العائد ودورية الصرف وفترة الاستثمار.

ونستعرض، افضل 5 شهدات ادخار بنكية، بالسوق المصرفي، والتي تضخ عائد يصل الي 24.5%.

شهادات بنك التعمير والإسكان 2025

دخل بنك التعمير والإسكان المنافسة من خلال طرح منتجات ادخارية مميزة، ومنها:
حساب “رويال للتوفير”:
عائد يصل إلى 22% سنويا
مخصص للعملاء المميزين
يتضمن باقة من المزايا المصرفية الإضافية

شهادات بنك القاهرة 2025

طرح بنك القاهرة شهادات ادخار تناسب شرائح مختلفة من العملاء، من أبرزها:
شهادة “بريمو” الثلاثية:
عائد سنوي 22.5%
صرف شهري أو ربع سنوي
الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه
حساب “ميجا بلس للتوفير”:
عائد تصاعدي يصل إلى 22% سنويا
مزايا إلكترونية متعددة وسهولة في التعامل
مناسب لجميع الشرائح
 

شهادات البنك الأهلي المصري 2025

أطلق البنك الأهلي المصري شهادات جديدة ضمن أدواته الادخارية عقب وقف شهادة العائد السنوي المرتفع، حيث جاءت أبرز عروضه كالتالي:
الشهادة البلاتينية الثلاثية (عائد متغير):
عائد سنوي 24.5%
دورية صرف كل 3 أشهر
مدة الشهادة 3 سنوات
الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه
حساب “إكسترا توفير”:
عائد سنوي 20%
مرونة في عمليات السحب والإيداع
متاح للأفراد من سن 21 عاما فأكثر


شهادات بنك مصر 2025

واصل بنك مصر تقديم منتجات ادخارية متنوعة تستهدف فئات متعددة، أبرزها:
شهادة “يوماتي” الثلاثية:
عائد سنوي 23.75%
صرف العائد يوميا
مدة الشهادة 3 سنوات
الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه
حساب توفير “سوبر كاش”:
عائد يبدأ من 14% ويصل إلى 18.5% سنويا
صرف العائد شهريا أو ربع سنوي حسب اختيار العميل

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