ضحك هستيري.. حقيقة زواج ابنة وائل جسار بدون علمه من نجل راغب علامة .. فيديو

رد المطرب وائل جسار، عن شائعة زواج ابنته مارلين بدون علم أهلها وهروبها من المنزل، مؤكدًا أنه ضحك للغاية عندما سمع تلك الأنباء عبر المواقع والسوشيال ميديا فقط .

وتابع وائل جسار، خلال مداخلة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، قائلاً: الحمد لله بنتي موجودة عندي وفي أحسن حال ولسة صغيرة علشان تفكر في الجواز وهي في سنة تانية جامعة ومش بتفكر أنها تتجوز دلوقتي حتى لو 1 % رغم أن دي سنة الحياة .

وأضاف وائل جسار، أن الحب ليس بجريمة بل يجب أن يسير على الطرق الصحيحة، معقباً: في حاجات العقل مش ممكن يصدقها، والناس أحياناً بتكذب الكذبة وبتصدقها مش فاهم ليه بيعملوا كده.

وأشار وائل جسار، إلى أنه تواصل اليوم مع راغب علامة حول شائعة زواج ابنته من نجله خالد ولكن هذه أقاويل غير صحيحة وأحاديث لا يمكن أن يصدقها العقل .