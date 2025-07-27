وائل جسار: عمرو دياب دماغه شبابية وتامر حسني قلبه طفل صغير

قال المطرب وائل جسار، أنه يقوم بتحضير عدة أغاني جديدة تُطرح كل أغنية على مدار 3 شهور، ولكنه في الوقت الحالي ملتزم بحفلاته الغنائية ولم يستطيع أن يطرح أي منها لضيق الوقت، كما أن الأغاني بها تنوع بين الرومانسي والدرامي.

وتابع وائل جسار، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلاً أن ألبوم المطرب عمرو دياب أعجبه للغاية الذي طرحه منذ أيام قليلة، وطريقة الأغاني شبابية والجميع يعجب بأعماله، معقباً :"عمرو دياب بحس أن عنده 25 سنة وعقليته شبابية وربنا يحميه ويارب دايماً يقدملنا المزيد من الأعمال اللي بتليق بالمستمع".

وأضاف وائل جسار، أن ما أعجب في ألبوم عمرو دياب هي أغنية "بابا"، و "خطفوني"، فهذه الأعمال نالت على إعجابه، أما المطرب تامر حسني فهو أي عمل يقدمه تحفة للغاية وهو فنان بمعنى الكلمة ومؤلف وممثل ومخرج وشاعر فهو يتميز بالعفوية.