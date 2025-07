فيلم THE FANTASTIC FOUR الجديد يحقق 218 مليون دولار في افتتاحية عرضه عالمياً

حقق فيلم مارفل الجديد ‘THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS انطلاقة قوية في شباك التذاكر، حيث جمع حوالي 218 مليون دولار عالميًا في أول عطلة نهاية أسبوع من عرضه.

بلغت إيرادات فيلم ‘THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS حوالي 118 مليون دولار محليًا (في أمريكا الشمالية) و100 مليون دولار من الأسواق الدولية في 52 دولة.

ويُعد هذا الافتتاح أكبر انطلاقة لعمل من أفلام مارفل هذا العام، متجاوزًا أعمالًا سابقة مثل Captain America: Brave New World وThunderbolts، ومثبتًا أن جمهور الأبطال الخارقين لا يزال حاضرًا بقوة عند توفر الجودة والإبداع.



وسجل الفيلم 57 مليون دولار في يوم عرضه الأول، متفوقًا على أفلام أخرى بارزة صدرت هذا العام مثل Superman، مما يعزز مكانته كبداية ناجحة لمرحلة جديدة في عالم مارفل السينمائي.



النقاد أشاروا إلى أن هذا النجاح يشير إلى عودة ثقة الجمهور بسلسلة مارفل، خصوصًا بعد تراجع بعض أفلامها السابقة.



ومن المتوقع أن يواصل الفيلم تحقيق أرقام قوية في الأسابيع القادمة، ما يثبت أن شخصيات “الرباعي الخارق” لا تزال تمتلك جاذبية كبيرة لدى الجماهير حول العالم.



الفيلم من إخراج مات شاكمان، ويشارك في بطولته فانيسا كيربي بيدرو باسكال، جوزيف كوين، إيبن موس وغيره.



فيلم “الرباعي الخارق: الخطوات الأولى” (The Fantastic Four: First Steps) يعد إعادة تقديم جديدة ومميزة لأحد أقدم وأشهر فرق الأبطال الخارقين في عالم مارفل.



يروي الفيلم قصة أربعة علماء يتعرضون لحادث كوني يمنحهم قدرات خارقة، ليبدأوا رحلتهم كفريق متحد يواجه تهديدات غير مسبوقة ضد البشرية.