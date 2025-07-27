بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

تسبّب انقطاع الكهرباء في الجيزة بحالة من الجدل والاستياء بعد استمرار انقطاع الكهرباء والمياه في الجيزة لمدة ١٢ ساعة منذ مساء أمس وحتى الآن ووصل الضرر لكثير من المناطق المحيطة بسبب العطل المفاجئ في محطة محولات جزيرة الذهب.

بيان محافظة الجيزة

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان رسمي عن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة.

انقطاع الكهرباء والمياه في 5 مناطق

وقد تسبب الخلل الفني في انسحاب الجهد من إحدى دوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، شملت العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، مما ترتب عليه تأثر وصول المياه بصورة طبيعية إلى تلك القطاعات.

انقطاع الكهرباء في الجيزة

موعد عودة الكهرباء في الجيزة

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن أعمال الإصلاح من المقرر الانتهاء منها خلال ساعة، يعقبها إعادة إطلاق التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية، تمهيدًا لانتظام ضخ المياه تدريجيًا .

ويتابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ميدانيًا وعن كثب، سير أعمال الإصلاح للتأكد من سرعة إنهائها وضمان عودة الخدمات الحيوية للمواطنين في أسرع وقت.

عودة الكهرباء خلال ساعات

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جار العمل على إصلاح العطل ب محطة محولات جزيرة الدهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، التى تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى عن مناطق الجيزة وفيصل والهرم منذ الساعة الـ11 مساء أمس وحتى الآن، كاشفاً أنه من المتوقع عودة التيار بالكامل خلال ساعات اليوم بعد انتهاء أعمال الإصلاح.



انقطاع المياه في الجيزة

كشف مصدر مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن انقطاع الكهرباء عن محطة مياه الجيزة في «جزيرة الدهب» أدى إلى توقف جزئي للمحطة، ما تسبب في ضعف المياه أو انقطاعها عن بعض المناطق.

وأوضح مسؤول بوزارة الكهرباء أن القانون يُلزم محطات المياه بتوفير وحدات توليد بديلة تعمل أثناء حالات الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي.