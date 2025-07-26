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حركة تنقلات الداخلية 2025.. من هو مدير مباحث الجيزة الجديد ؟
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حركة تنقلات الداخلية 2025.. من هو مدير مباحث الجيزة الجديد ؟

مدير مباحث الجيزة الجديد
مدير مباحث الجيزة الجديد
ندى سويفى

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، والتي شملت عددًا من التعيينات المهمة في قطاعات البحث الجنائي بمختلف المحافظات.

وجاء ضمن أبرز قرارات حركة التنقلات تصعيد اللواء علاء فتحي ليشغل منصب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة خلفا للواء محمد الشرقاوي.

وكان يشغل فتحي منصب نائب مدير مباحث الجيزة ليتم ترقيته لدرجة أعلى نظرا لكفاءته في العمل الشرطي وعمله بمديرية أمن الجيزة لسنوات طويلة علم خلالها بكافة جوانبها وكيفية النهوض بالعمل الأمني بها.  

وتضمنت حركة تنقلات الشرطة ٢٠٢٥ عددا من التصعيدات بمديرية أمن الجيزة حيث تولى اللواء علاء فتحي منصب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة خلفا للواء محمد الشرقاوي.

وتولى اللواء أحمد الوتيدي منصب نائب أول لمدير الإدارة العامة للمباحث وتم تصعيد اللواء هاني شعراوي ليتولى منصب نائب ثاني لمدير الإدارة العامة للمباحث بدلا من منصب مدير المباحث الجنائية فيما تم ترقية اللواء محمد أمين ليتولى منصب مدير المباحث الجنائية بدلا من منصب رئيس مباحث قطاع أكتوبر.

وعين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية مديرا لأمن الجيزة خلفا للواء سامح الحميلي لبلوغه سن المعاش.

قبل ١٢ عاما كان اللواء محمد مجدي أبو شميلة مازال لرتبة عقيد في قطاع الأمن العام وشارك حينها في مداهمة شرسة لبؤرة إجرامية بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة حيث قابل القوات مقاومة عنيفة من العناصر الإجرامية المسلحة ليصاب حينها بطلق ناري نقل على إثره إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة ليتولى زملاءه السيطرة على تلك البؤرة وضبط المتهمين بها.

داخل مستشفى الشرطة تلقى أبو شميلة زيارة من محافظ الجيزة حينها الدكتور علي عبد الرحمن واللواء عبد الموجود لطفي مدير أمن الجيزة في تلك الفترة حيث أشاد كلاهما بأدائه البطولي في مواجهة المسلحين متمنيان له سرعة الشفاء لاستكمال دوره في واجبه الوطني.

فترة قليلة تماثل خلالها أبو شميلة للشفاء ثم خرج مستكملا عمله في قطاع الأمن العام وتدرج في المناصب حتى وصل لمنصب حكمدار الجيزة العام الماضي حتى تلقى منذ قليل اتصالا هاتفيا بتصعيده إلى منصب مدير أمن الجيزة.

تخرج في كلية الشرطة والتحق بقطاع الأمن العام وتم ترقيته نائبًا لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عام 2024 تم تعيينه حكمدارًا لمديرية أمن الجيزة.

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة ٢٠٢٥ والتي تضمنت:

•    لواء /  ياسر سيد محمد الحديدى – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط .
•    لواء /  شريف رءوف زكى عبدالرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن . 
•    لواء /  محمد أبو الليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد .
•    لواء /  وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية .
•    لواء /  إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار .
•    لواء /  نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة .
•    لواء /  محمد مجدى عويس عطا الله شميله – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
•    لواء /  عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة .
•    لواء /  مهند محمد المأمون أحمد العرضى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ .
•    لواء /  محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة. 
•    لواء / محمد فتح الله غازى إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى . 
•    لواء /  حسام عبدالعزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية . 
•    لواء /  شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب . 
•    لواء /  عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى . 
•    لواء /  محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندى – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة . 
•    لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة . 
•    لواء /  أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية . 
•    لواء / أسامة نصر جلال عبدالمولى – مدير أمن الغربية . 
•    لواء / علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية . 
•    لواء / رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية .
•    لواء / سامح محمد عادل عبدالرءوف عبدالسلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى . 
•     لواء / حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى . 
•    لواء / حاتم حسن أحمد على – مدير أمن المنيا . 
•    لواء / رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولى – مدير الإدارة العامة للإنتخابات العامة . 
•    لواء / عصام صلاح الدين أحمد هلال  – مدير أمن الدقهلية .
•    لواء / عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان .
•    لواء / محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا . 
•    لواء / أيمن عادل يس الحمزاوى – مدير أمن البحر الأحمر . 
•    لواء  / محمد محمد خليل الجمسى – مدير أمن بورسعيد . 
•    لواء / طارق محمد رجب مصطفى شرابى – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية . 
•    لواء / مفيد فوزى عبدالحميد العطوى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات . 
•     لواء / تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية .

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