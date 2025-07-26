من هو اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة الجديد؟

شهدت حركة تنقلات وزارة الداخلية المصرية، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تعيين اللواء محمد عمارة مديرًا لـ أمن البحيرة، خلفًا للواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة السابق.

من هو اللواء محمد عمارة مدير امن البحيرة الجديد

قبل تعيين اللواء محمد عمارة مديرًا لأمن البحيرة، شغل عدة مناصب هامة خلال مسيرته المهنية حيث عمل مساعدًا لمدير الإدارة العامة لشرطة التموين في منطقة غرب الدلتا، و مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية و رئيسًا للفرع الجنائي في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية .

كما تولى منصب وكيل مباحث باب شرق، و تدرج في عمله داخل مديرية أمن الإسكندرية حتى أصبح وكيلًا لمدير أمن الإسكندرية.

حركة الترقيات و إعداد جيل جديد من القادة..

تهدف الحركة إلى تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً، وتحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتوفير الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي للضباط، مع مراعاة ظروفهم الإجتماعية والصحية.



وتسعى الحركة أيضاً إلى توسيع حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القادة الشابة الذين سيصبحون نواة للقيادة الشرطية في المستقبل.