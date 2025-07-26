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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ابن البحيرة.. علي محمد شلتوت الأول على الثانوية الأزهرية يكشف أسرار التفوق

الاول على الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية
الاول على الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية
ساندي رضا

وسط فرحة كبيرة ..استقبل علي محمد علي أحمد شلتوت، الطالب بمعهد دمنهور الأزهري في محافظة البحيرة، نبأ حصوله على المركز الأول علمي بالثانوية الأزهرية اليوم السبت، بمجموع 649 درجة من 650، بنسبة مئوية بلغت 99.85%، بفرحة وسعادة غمرت المنزل الذي انطلقت من الزغاريد، لافتًا إلى أنه سجد شكرًا لله تعالى على توفيقه وتحقيق حلم أسرته بالالتحاق بكلية الطب.


 

وترجع أصول الطالب علي شلتوت، أول الجمهورية في الثانوية الأزهرية، إلى الإمام الأكبر الراحل محمود شلتوت، شيخ الأزهر الشريف الأسبق، في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، مما يضيف بُعدًا تاريخيا وعلميًا لهذا التفوق الدراسي لطالما كانت عائلة شلتوت رمزًا للعلم والأزهر الشريف، ويواصل علي هذا الإرث العريق بنجاحه وتفوقه.

وقال علي الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، إن هذا النجاح والتفوق يكلل جهود أسرته بالكامل التي كانت بجواره في كل كبيرة وصغيرة خلال فترة الدراسة وطيلة فترة الامتحانات.

وعن عدد ساعات المذاكرة أوضح بأنه لم يحدد عدد ساعات مذاكرة خلال مذاكرته، بل كان يحصل دروسه أول بأول، وتوقف عن الدروس الخصوصية قبل الامتحانات بشهر حتى يتفرغ لمذاكرته.

وأشار إلى أنه في بداية العام الدراسي شاهد رؤية تأكد من خلالها أنه سيحصل على أحد المراكز الأولى في ترتيب أوائل الثانوية الأزهرية، وبالفعل تحققت الرؤية اليوم بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية. 

البحيرة دمنهور الثانوية الأزهرية الاول على الجمهورية

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