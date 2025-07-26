قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزعيم عادل إمام وزوجته يتصدران السوشيال ميديا في صورة نادرة
انتهاء الموجة الحارة قريبًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية يوليو
صلاة الضحى.. اعرف حكمها وفضلها وكيفية أدائها
شيخ الأزهر يعلق تهنئة أوائل الثانوية ويلغي مؤتمر إعلان النتيجة تضامنا مع غزة
100 يوم صحة: تقديم 15مليون و128 ألف خدمة طبية مجانية خلال 10أيام
موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الصيف بالساحل الشمالي
لماذا سمي شهر صفر بهذا الاسم؟.. لـ7 أسباب اختفى منها 5
أسعار الذهب اليوم السبت 26-7-2025 فى مصر
صفقة مميزة.. لاعب جديد يقترب من صفوف بيراميدز | من هو؟
بعد أزمة معجبات حفله الأخير.. زوجة راغب علامة ترد على شائعة انفصالهما
ترامب: أفضل الدولار القوي..وانخفاضه يُدر على أمريكا أموالا طائلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتابع أعمال المشروع المصري الاوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم
أمل مجدى

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، تقريرا من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل بخصوص زيارة وفد من قطاع شئون مياه النيل برئاسة الدكتور عارف غريب لمواقع "المشروع المصري الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي بأوغندا - المرحلة السادسة" ، حيث تم تفقد أعمال التطهيرات وإنشاء سوق الأسماك بمنطقة كامونجا والجاري تنفيذها حاليا .

وأشار الدكتور سويلم الى أن هذا المشروع الهام يأتى كإستجابة مصرية فورية لطلب الحكومة الأوغندية لمواجهة مشكلة إنسداد مخرج بحيرة كيوجا بنبات ورد النيل، وهو ما نتج عنه إرتفاع منسوب البحيرة ونزوح الآلاف من سكان القرى المحيطة بالبحيرة، مشيراً إلى أنه وبناءاً على الإنجازات التي تحققت في المراحل الخمسة الأولى من المشروع فقد تم التوقيع على المرحلة السادسة من المشروع في الأول من نوفمبر ٢٠٢٣ بالقاهرة ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه"، وبتمويل قدره ٣ مليون دولار لمدة ٣ سنوات، كمنحة مقدمة من مصر لدولة أوغندا الشقيقة .

وأضاف  أن هذا المشروع أسهم في إزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات الاستوائية (فيكتوريا، كيوجا، ألبرت) ومصب نهر كاجيرا، وبالتالي الحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات، وتطوير المرسى النهرى وإنشاء سوق سمكى بمنطقة كامونجا مما انعكس على تحسن أحوال الصيد بالمنطقة لصالح الصيادين من الأهالي، واستخدام الحشائش التى يتم ازالتها من المجارى المائية كوقود حيوى يتم استخدامه بمعرفة المواطنين فى المناطق النائية والمجتمعات الريفية المطلة على ضفاف البحيرات، حيث قام المشروع بإنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي، وتدريب المواطنين على إزالة الحشائش المائية يدويًا واستخدامها في إنتاج الغاز، إلى جانب إنتاج السماد العضوي لزيادة الإنتاجية الزراعية .

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ هذه الأعمال كإستكمال للإتفاقية الموقعة بين مصر وأوغندا في عام ١٩٩٩ بشأن المنحة المصرية المقدمة لجمهورية أوغندا لتنفيذ "مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي (فيكتوريا - كيوجا - ألبرت - مصب نهر كاجيرا)" .

وزير الري الدكتور هاني سويلم وزارة الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

ارتفاع درجات الحرارة

تقترب من الـ50 درجة| بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

تنسيق الدبلومات 2025

العلوم الإدارية 65% وهندسة 96% وتجارة 84.1%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

وزارة الداخلية

حقيقة احتجاز ضابط بقسم شرطة.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

ترشيحاتنا

مباريات

أبرز مباريات اليوم السبت 26-7-2025 و القنوات الناقلة

حسين لبيب

غزل المحلة يتمنى الشفاء العاجل لرئيس نادي الزمالك بعد إجرائه جراحة

الزمالك

تأثر بدوامة أنه أهلاوي.. هشام حنفي ينتقد قرار رحيل نجم الزمالك

بالصور

فستان كلاسيك.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الصيف بالساحل الشمالي

روبي
روبي
روبي

بيع سيارة عمرها 25 عامًا مقابل 204 ألاف دولار.. ما السر؟

سيارة أكيورا
سيارة أكيورا
سيارة أكيورا

ملايين الأشخاص يكرهون هذه التقنية الموفرة للوقود في السيارات الحديثة

ميزة التشغيل/الإيقاف التلقائي
ميزة التشغيل/الإيقاف التلقائي
ميزة التشغيل/الإيقاف التلقائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد