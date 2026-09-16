العراق يضع خريطة لتزويد أوروبا بالنفط الخام

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن عدد الشركات الألمانية ورجال الأعمال الألمان الذين يتجهون إلى العراق للاستثمار وإقامة شراكات استثمارية وصل إلى 50 شركة، وذلك بعد اختتام رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين، ولقائه عددًا من الشركات ورجال الأعمال هناك.





وأضافت “التميمي”، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المتحدث باسم الحكومة العراقية تحدث عن وضع الحكومة خريطة تنفيذية لتزويد أوروبا بالنفط الخام العراقي، مشيرة إلى أن العراق يتجه أيضًا نحو ممرات تصدير بديلة عبر تركيا وسوريا، متباعا أن هناك رؤية حكومية تستهدف إنتاج قرابة أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.



جولة اقتصادية لتعزيز التعاون مع ألمانيا

وأشارت إلى أن جولة رئيس الوزراء العراقي في عدد من العواصم الأوروبية، والتي بدأت من باريس ووصلت إلى برلين، هي جولة اقتصادية بالدرجة الأولى، وفق منطلقات اقتصادية أكثر منها سياسية وأمنية، وتسعى الحكومة العراقية إلى استثمارها لتعزيز علاقاتها مع أوروبا، ولا سيما عبر توسيع الشراكات والتعاون الاقتصادي مع ألمانيا.