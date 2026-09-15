رئيس وزراء العراق: نعمل على حماية أجوائنا.. والاعتداءات على السعودية قيد التحقيق وتحليل النتائج

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي العمل على حماية أجواء العراق، مشيرا إلى أن الاعتداءات التي استهدفت السعودية قيد التحقيق وتحليل النتائج.

وقال الزيدي - في مؤتمر صحفي عقده اليوم / الثلاثاء / مع المستشار الألماني فريدرش ميرتس في برلين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن العلاقات مع ألمانيا متينة وتاريخية، وأنه بلاده تنظر إلى ألمانيا كشريك موثوق، لافتا إلى أن العراق منفتح على أوروبا والولايات المتحدة، مرحبا بالشركات الألمانية للعمل في بلاده.

وأضاف أن إقليم كردستان جزء أساسي من الدولة العراقية ولديه مستحقات وفقًا للدستور والقانون، منوها بأن رؤية العراق توسيع مصادر تصدير النفط، ورفع الإنتاج.

من جانبه، أكد ميرتس أن العديد من الشركات الألمانية في العراق تقوم بعمل ريادي، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة العراقية لخطوات مهمة في مكافحة الفساد، مشيرا إلى ضرورة إنهاء إيران لإغلاق مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي والمستشار الألماني فريدرش ميرتس، مراسم توقيع اتفاقية مبادئ تعاون الطاقة في العراق - المرحلة الرابعة بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز.

م س ب/ آ ع س