العرابي : كلمة الرئيس السيسي بقمة البريكس أبلغ دليل على الفكر الصحيح لمعادلة السلام والتنمية

أكد السفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، أن كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة دول "البريكس" في نيو دلهي كانت أبلغ دليل على الفكر الصحيح والواعي في العالم الحديث الذي نعيشه، وأن العلاقات الدولية تتطلب في المرحلة الراهنة المضي قدماً نحو ترسيخ هذه الرؤية المتكاملة التي تربط بين السلام والتنمية، باعتبار أن السلام يؤدي حتماً إلى التنمية، كما أن التنمية المستدامة هي النافذة الأساسية لإرساء دعائم السلام والاستقرار.

وأوضح رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لـ "اتحاد الإعلاميين الإفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية" اليوم الثلاثاء- أن العالم يمر بحالة متصاعدة من التقلبات والتحديات المعقدة والنزاعات المسلحة والحروب وآثار التغير المناخي، فضلاً عن التوغل الواضح لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، وهو ما يجعل من الضروري على الدول المتقاربة في الفكر والسياسات، والمعروفة بالدول ذات الفكر الواحد (Like-minded countries) ومعظمها من دول الجنوب، أن تركز جهودها المشتركة وتنتظم تحت راية واحدة تعزز منهج الحوار والتكامل دون أن تكون موجهة ضد أحد.

وأشار إلى أن منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية التي اضطلعت بدور تاريخي كبير في دعم قضايا التحرر والقضاء على الاستعمار في العديد من البلدان، تتجه اليوم في إطار إعادة إحيائها وبدايتها الجديدة نحو أهداف جديدة تناسب المرحلة الحالية، وعلى رأسها تعزيز قدر كبير من التعاون والتفاهم والحوار في مجالات التنمية بين الشعوب، مؤكدا أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب وجود ذراع إعلامي وتوعوي فعال يمتلك قدرات مناسبة لنقل هذه الرؤية والحرص على التعاون إلى الجمهور العادي، وتوضيح الأبعاد الحديثة التي تعمل المنظمة في إطارها.

ولفت العرابي إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لـ "اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية"، جاء ليكون المنبر الإعلامي والذراع التوعوي الموحد لنقل رسائل وقضايا دول الجنوب إلى الرأي العام العالمي والمحلي.