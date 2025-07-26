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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حركة تنقلات الداخلية 2025 .. قائمة كاملة بالأسماء والمناصب الجديدة

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025
بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025
عبد الفتاح تركي

أعلنت وزارة الداخلية عن حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2025، والتي راعت الأقدمية والكفاءة والظروف الاجتماعية، وصعّدت الشباب إلى مناصب قيادية، وضخت دماء جديدة في شرايين جهاز الشرطة. 

حركة تنقلات الداخلية 2025

وزارة الداخلية قالت في بيان رسمي إنه إدراكًا لأهمية مواصلة الارتقاء بآليات العمل الشرطى وتطويرها لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشبابية لتعظيم الإستفادة بها في جميع مجالات العمل الأمنى.. وإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية المستقبلية.

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

وفي هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو الآتي:

تصعيد عدد من مساعدى الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية. 

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفيًا وصولًا إلى أعلى معدلات الأداء في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.

مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

لواء / ياسر سيد محمد الحديدي – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط.

لواء / شريف رؤوف زكي عبدالرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن. 

لواء / محمد أبو الليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

لواء / وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية.

لواء / إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

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بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

لواء / نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة.

لواء / محمد مجدى عويس عطا الله شميلة – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

لواء / عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

لواء / مهند محمد المأمون أحمد العرضي – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.

لواء / محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة. 

لواء / محمد فتح الله غازي إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي. 

لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية. 

لواء / شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب. 

لواء / عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني. 

لواء / محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندي – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة. 

لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة. 

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

لواء / أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية. 

لواء / أسامة نصر جلال عبدالمولى – مدير أمن الغربية. 

لواء / علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية. 

لواء / رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية.

لواء / سامح محمد عادل عبدالرءوف عبدالسلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى. 

لواء / حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى. 

لواء / حاتم حسن أحمد علي – مدير أمن المنيا. 

لواء / رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولي – مدير الإدارة العامة للانتخابات العامة. 

لواء / عصام صلاح الدين أحمد هلال – مدير أمن الدقهلية.

لواء / عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان.

لواء / محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا. 

لواء / أيمن عادل يس الحمزاوي – مدير أمن البحر الأحمر. 

لواء / محمد محمد خليل الجمسي – مدير أمن بورسعيد. 

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

لواء / طارق محمد رجب مصطفى شرابي – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية. 

لواء / مفيد فوزى عبدالحميد العطوي – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. 

لواء / تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

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