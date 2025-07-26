رسميا .. إعلان حركة تنقلات الداخلية 2025

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة الجديدة لعام 2025، والتي تستهدف تعزيز الكفاءة ودعم القيادات الشابة داخل الجهاز الأمني.



وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

تصعيد عدد من مساعدى الوزير خلفاً لمن بلغوا السن القانونية.

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفياً وصولاً لأعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.

مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط فى إطار القواعد، تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

لواء / ياسر سيد محمد الحديدى – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط .

لواء / شريف رءوف زكى عبدالرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن .

لواء / محمد أبو الليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد .

لواء / وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية .

لواء / إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار .

لواء / نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة .

لواء / محمد مجدى عويس عطا الله شميله – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

لواء / عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة .

لواء / مهند محمد المأمون أحمد العرضى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ .

لواء / محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

لواء / محمد فتح الله غازى إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية .

لواء / شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب .

لواء / عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى .

لواء / محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندى – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة .

• لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

• لواء / أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية .

• لواء / أسامة نصر جلال عبدالمولى – مدير أمن الغربية .

• لواء / علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية .

• لواء / رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية .

• لواء / سامح محمد عادل عبدالرءوف عبدالسلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى .

• لواء / حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى .

• لواء / حاتم حسن أحمد على – مدير أمن المنيا .

• لواء / رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولى – مدير الإدارة العامة للإنتخابات العامة .

• لواء / عصام صلاح الدين أحمد هلال – مدير أمن الدقهلية .

• لواء / عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان .

• لواء / محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا .

• لواء / أيمن عادل يس الحمزاوى – مدير أمن البحر الأحمر .

• لواء / محمد محمد خليل الجمسى – مدير أمن بورسعيد .

• لواء / طارق محمد رجب مصطفى شرابى – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية .

• لواء / مفيد فوزى عبدالحميد العطوى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

• لواء / تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية .

ومن المعتاد الإعلان الرسمي عن حركة تنقلات ضباط الشرطة قبل نهاية شهر يوليو من كل عام، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا مع مطلع شهر أغسطس، حيث تشمل الحركة تغييرات واسعة في القيادات الأمنية وترقيات في مختلف الرتب، فضلًا عن إعادة توزيع عدد من الضباط بما يتماشى مع احتياجات المرحلة المقبلة ومتطلبات الخطط الأمنية.

حركة تنقلات الشرطة 2025 تشمل كل قطاعات الوزارة:

وتأتي الحركة المنتظرة لتشمل كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات، مع التركيز على تصعيد عناصر شابة ذات كفاءة عالية إلى مواقع المسؤولية، إلى جانب الإبقاء على بعض القيادات التي أثبتت جدارتها خلال الفترة الماضية، وذلك بما يضمن الاستفادة من الخبرات الميدانية مع دعم الجهاز بعناصر جديدة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.

حركة تنقلات الشرطة 2025 تشمل ترقية عدد من الضباط

ومن المنتظر أن تتضمن الحركة ترقية عدد من الضباط من رتبة عميد إلى لواء، وكذلك من ملازم أول إلى نقيب، إلى جانب إحالة بعض القيادات إلى التقاعد بعد بلوغهم السن القانوني، بالإضافة إلى تغييرات في مناصب مساعدين الوزير ومديري الأمن والمباحث في عدد من المحافظات.

وتهدف وزارة الداخلية من خلال هذه الحركة إلى تحقيق نقلة نوعية في الأداء الشرطي، عبر إعادة توزيع الكفاءات وتعزيز القدرات التنظيمية في مختلف المواقع، بما يسهم في رفع مستوى الاستجابة الأمنية ويعزز الاستقرار في الشارع المصري، ويواكب تطورات العمل الأمني على المستويين الداخلي والإقليمي.

وتحظى حركة تنقلات الشرطة 2025 باهتمام واسع داخل المؤسسة الأمنية وبين المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على خريطة القيادات الأمنية في البلاد، وما تعكسه من توجهات الوزارة نحو تجديد الدماء وضخ كوادر مؤهلة تمتلك القدرة على تنفيذ سياسات أمنية فعالة تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.



