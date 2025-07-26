أحياء طور سيناء تعاني من عدم وجود سرفيس داخلي وارتفاع تكلفة الانتقال بالتاكسي.. تفاصيل

​يعاني سكان حي النصر والشروق بشكل كبير من نقص وسائل المواصلات العامة، مما يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر فمع عدم توفر سيارات السرفيس، يصبح التاكسي هو الخيار الوحيد، والذي يتجاوز سعره بكثير قدرة معظم الأسر على سبيل المثال.

تكلفة كبيرة

تبلغ تكلفة رحلة التاكسي من حي النصر إلى المنشية ذهابًا وإيابًا 50 جنيهًا للراكب الواحد. تخيل حجم العبء على أسرة مكونة من أربعة أو خمسة أفراد يضطرون للتنقل يوميًا للعمل والمدارس وقضاء الاحتياجات الأساسية.

خطوط سرفيس جديدة

واقترح سكان حي النصر لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل الأسر، ​إنشاء خطوط سرفيس جديدة بشكل منتظم تربط حي النصر والشروق بالمناطق الحيوية مثل المنشية حلاً أساسيًا وضروريًا.

وطالب السكان بتوفير وسيلة نقل جماعية بتكلفة تتناسب مع دخول الأسر في تلك الأحياء، بالإضافة للتعاون مع شركات النقل و عقد شراكات مع شركات النقل لتوفير أسطول من الحافلات الصغيرة أو الميكروباصات التي تخدم هذه الأحياء علاوة على توفير وسيلة نقل جماعية.

وسائل نقل صيفية

​توفير وسائل نقل صيفية للمناطق الترفيهية: تزداد الحاجة لوسائل النقل خلال فصل الصيف للوصول إلى الأماكن الترفيهية.

ونقترح توفير خطوط نقل مخصصة للمناطق التالية:

​وطالب السكان بتوفير خطوط سرفيس لكورنيش وممشى أهل مصر وكذلك خطوط منتظمة أو سرفيس تربط الأحياء بالكورنيش مباشرة.

​واقترح أهالي طور سيناء توفير وسيلة نقل ترفيهية مثل "الطفطف" على امتداد الكورنيش، مما يسهل على السكان والزوار الاستمتاع بالمنطقة.