الزراعة بالأقصر تتابع الحصر الحيازي بالأقالتة.. إنجاز 79% من الحصر الصيفي وفحص الحيازات إلكترونيا

أجرى المهندس أحمد بغدادي السمان، من إدارة الحوكمة بمديرية الزراعة بالأقصر، جولة ميدانية تفقدية بالجمعية الزراعية بناحية الأقالتة بمركز القرنة، لمتابعة انتظام العمل بالملفات الزراعية والوقوف على معدلات الأداء الفعلية، في إطار تطبيق المنظومة الرقمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين.

جاءت الجولة تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام العمل ودقة تطبيق المنظومة الرقمية، وبمتابعة قيادات وزارة الزراعة، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة رحاب محمد محمد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وبالتنسيق مع المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وتناولت الجولة متابعة سير المرحلة الثانية من دورة الحصر الحيازي 2026-2029، والخاصة بالتسجيل الغيابي للحيازات، حيث تم رصد معدلات الإنجاز بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء المرحلة وفقا للبرنامج الزمني، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التسجيل في "دفتر 4 زراعة"، مع استمرار إجراءات تسليم الدفاتر للإدارات المختصة.

كما تضمنت الجولة متابعة الموقف التنفيذي للحصر الزراعي للموسم الصيفي لعام 2026، والذي بلغت نسبة الإنجاز به نحو 79%، إلى جانب الوقوف على موقف منظومة الأسمدة، حيث سجلت الجمعية صرف 2000 جوال من سماد اليوريا، فيما لم تتوافر حاليا أرصدة إضافية من الأسمدة بالجمعية.

وشملت المتابعة فحص عدد من الحيازات على الطبيعة باستخدام أجهزة التابلت، بما يدعم التحول الرقمي في منظومة العمل الزراعي، إلى جانب بحث عدد من الشكاوى الفنية المتعلقة بتوقف كروت صرف الأسمدة.

وكشف الفحص عن أسباب توقف عدد من الكروت، والتي تبين ارتباطها بوجود مخالفات قانونية، من بينها مخالفات متعلقة بالكهرباء وتعديات على الرقعة الزراعية، حيث جرى التعامل مع الحالات وفقا للإجراءات والقواعد المنظمة للمنظومة.