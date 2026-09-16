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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد ورش إعادة تدوير الأخشاب ومشغل الخياطة التعليمية بالمنطقة الأزهرية

محافظ أسيوط يهنئ طلاب معهد عمر بن الخطاب الأزهري بالعام الدراسي الجديد ويتفقد ورش إعادة تدوير الأخشاب ومشغل الخياطة التعليمية
محافظ أسيوط يهنئ طلاب معهد عمر بن الخطاب الأزهري بالعام الدراسي الجديد ويتفقد ورش إعادة تدوير الأخشاب ومشغل الخياطة التعليمية
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمعهد عمر بن الخطاب الابتدائي الأزهري وورش الأخشاب وإعادة التدوير ومشغل الخياطة التعليمية بمنطقة أسيوط الأزهرية، بحي شرق مدينة أسيوط، لتقديم التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة العام الدراسي الجديد 2026/2027، والاطمئنان على انتظام الدراسة، والوقوف على الأنشطة الإنتاجية والتدريبية التي تنفذها المنطقة، في إطار دعم المحافظة للتعليم الأزهري وتنمية مهارات الطلاب والارتقاء بالمنشآت التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق أسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمحاسبة أمل جميل، مدير عام العلاقات والمتابعة والمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور سيد عبد الظاهر، الوكيل الثقافي، والدكتور محمد سيد، مدير إدارة شرق، والدكتور كمال الدين جلال، مدير إدارة الجودة، والدكتور إبراهيم قدري، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، والشيخ محمد البدري، شيخ معهد عمر بن الخطاب الابتدائي الأزهري، والدكتور الحسيني حماد، نائب رئيس مجلس الأمناء بالمنطقة، وسعيدة محمد، نائب مدير مشغل الخياطة، و محمد جمال، مسؤول الورشة وفني الورشة، تحت إشراف الإدارة الهندسية بالمنطقة برئاسة المهندس ياسر عرفة، مدير الإدارة الهندسية، ولفيف من قيادات المنطقة الأزهرية وموجهي العموم.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتفوق، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم انتظام الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالتعليم وبناء الإنسان المصري.

وأشاد المحافظ، بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تطوير منظومة التعليم الأزهري، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والحفاظ على الهوية الإسلامية.

وتفقد اللواء محمد علوان الفصول الدراسية والقاعات والمعامل بمعهد عمر بن الخطاب الابتدائي الأزهري، الذي يضم 2050 تلميذًا وتلميذة موزعين على 32 فصلًا، بالإضافة إلى 10 فصول لرياض الأطفال، حيث اطمأن على انتظام الحصص وحضور الطلاب والمعلمين، ومستوى النظافة والتنظيم داخل المعهد.

وحرص المحافظ على الحوار مع التلاميذ، وتحفيزهم على الجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، والتمسك بالقيم الأزهرية السمحة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية داعمة تساعد الطلاب على التفوق وبناء الشخصية المتوازنة كما تسلم درع المنطقة والمصحف الشريف من الدكتور علي محمود، تقديرًا لدوره في دعم التنمية المستدامة بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ورشة الأخشاب وإعادة التدوير، التي تختص بإعادة تدوير الأخشاب القديمة والمتهالكة وتصنيع الأثاث ومستلزمات المعاهد الأزهرية، من مقاعد ودواليب وغيرها، وتعد ثاني ورشة من نوعها على مستوى الجمهورية لخدمة معاهد محافظات الصعيد بالكامل.

وأشاد اللواء محمد علوان بما تضمه الورشة من جهود لإعادة الاستفادة من الخامات المتاحة وتحويلها إلى منتجات جديدة تتميز بالمتانة وجودة التصنيع، مؤكدًا أهمية دعم المشروعات الإنتاجية والتدريبية داخل المؤسسات التعليمية، موجهًا بالصيانة الدورية للماكينات وتوفير المعدات اللازمة، بما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للورشة، وتطوير مهارات الطلاب والعاملين بها.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشغل الخياطة التعليمية، الذي يعد الوحيد من نوعه على مستوى الجمهورية، ويضم 15 ماكينة خياطة، ويستهدف تدريب طالبات الأزهر على فنون الخياطة وإنتاج الملابس والمفروشات.

وأكد المحافظ أهمية التوسع في المشروعات الإنتاجية والتدريبية داخل المعاهد الأزهرية، لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وإكساب الطلاب مهارات عملية تساعدهم على الابتكار والإنتاج، ودعم الاقتصاد المحلي، مشددًا على استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والمنطقة الأزهرية لتطوير العملية التعليمية، والارتقاء بالأنشطة الطلابية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لأبناء أسيوط.

جدير بالذكر أن الدراسة انتظمت بجميع المعاهد الأزهرية بمحافظة أسيوط، والبالغ عددها 441 معهدًا، تضم 145 ألفًا و326 طالبًا وطالبة، ويعمل بها 4617 معلمًا، مع استمرار التنسيق بين المنطقة الأزهرية وغرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وحسن سير الدراسة بمختلف المعاهد.

أسيوط معهد عمر بن الخطاب ورش الأخشاب إعادة التدوير مشغل الخياطة منطقة أسيوط الأزهرية

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