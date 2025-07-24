الكهرباء تعتذر عن انقطاع التيار وتكشف حقيقة العودة لتخفيف الأحمال

اشتكى عدد من المواطنين من انقطاع الكهرباء المتكرر هذه الأيام، مما دفعهم للتساؤل عن حقيقة العودة لخطة تخفيف الأحمال مرة أخرى دون الاعلان عن ذلك.

جاء ذلك على الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر مما دفعها للرد على تلك الشكاوى بالاعتذار عن انقطاع التيار والتأكيد على انه ليس هناك تخفيف أحمال ولكن الانقطاع نتيجة أعطال يتم التعامل معها واصلاحها في أسرع وقت.

يذكر أن الشبكة القومية للكهرباء شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في استهلاك الكهرباء أمس ، فقد وصلت الأحمال الي 37,800 ميجاوات،



وكشف مصدر بالكهرباء أن ارتفاع الإحمال جاء نتيجة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بسبب موجة الحر الشديدة التى تتعرض لها البلاد ، مما يتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء.

وأوضح المصدر ان هناك لقاءات تتم بشكل دوري بين وزيري الكهرباء و والبترول ومتابعة رئيس الوزراء لمتابعة ومراجعة خطة العمل والاستعداد للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال المرحلة الحالية والتى تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية. لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة على مدار اليوم، لاسيما خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، والرصد الدائم للمؤشرات خلال الفترة المقبلة من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لاستمرار عمل محطات إنتاج الكهرباء.

وجنبا الي جنب تعمل وزارة الكهرباء على استمرار العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها بإستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى إقامة محطات التخزين، وتغيير نمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود، والوصول بمعدلات الاستهلاك إلى أقل من 65 جرام وقود مكافئ لكل كيلووات .

فيما أكد وزير البترول على توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود مؤكدا على توفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، وكذلك العمل على توفير المازوت اللازم وفقاً لاحتياجات محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقاً.