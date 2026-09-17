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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم دفعة من 9500 شنطة مدرسية بمشتملاتها مجانًا لأبناء الأسر الأولى بالرعاية بأسيوط

محافظ أسيوط يشهد تسليم عينة من 9500 شنطة مدرسية بمشتملاتها مجانًا لأبناء الأسر الأولى بالرعاية
محافظ أسيوط يشهد تسليم عينة من 9500 شنطة مدرسية بمشتملاتها مجانًا لأبناء الأسر الأولى بالرعاية
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تسليم عينة من الشنط المدرسية بمشتملاتها وأدواتها الدراسية، ضمن إجمالي 9500 شنطة، وذلك بديوان عام المحافظة، في إطار مبادرة "بكرة المدرسة.. الخير في مصر"، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون والشراكة مع مؤسسة مصر الخير وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2026-2027، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتور محمد فراج، مدير مكتب أسيوط لمؤسسة مصر الخير، وعزة عبد العال، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وشهدت الفعالية قيام محافظ أسيوط بتسليم عينة من الشنط المدرسية والأدوات الدراسية للأطفال الأيتام وذوي الهمم وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، معربًا عن سعادته بلقائهم ومشاركتهم فرحتهم، وموجهًا لهم رسالة بأهمية الجد والاجتهاد في الدراسة، والتمسك بحب العلم والتعليم، والعمل الجماعي من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر.

وهنأ اللواء محمد علوان الطلاب وأسرهم بمناسبة قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا حافلًا بالنجاح والتفوق، مؤكدًا أن الاستثمار في أبنائنا ودعم حقهم في التعليم يمثل أولوية أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المبادرة تستهدف توزيع 9500 شنطة مدرسية بالمستلزمات الدراسية على الأطفال من أبناء الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المراحل التعليمية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتًا إلى أن الشنطة الواحدة تضم الكراسات والأدوات المدرسية المتنوعة، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للطلاب وتخفيف الأعباء عن أسرهم مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن تسليم باقي الشنط سيتم تباعًا وفقًا لخطة التوزيع والفئات المستحقة.

وأشار إلى أن الاستفادة من المبادرة تتم وفقًا للفئات المستحقة ونتائج دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية «تعليم»، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الاستفادة المستهدفة من المبادرة.

وثمن اللواء محمد علوان جهود القائمين على المبادرة، وما تعكسه من وعي بأهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها شريكًا رئيسيًا للأجهزة التنفيذية في دعم جهود التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وفي مقدمتها مؤسسة مصر الخير، في مجال العمل الخيري والتطوعي وتقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وأجهزة المحافظة.

ووجه المحافظ بتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج وأنشطة التضامن الاجتماعي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونهج الدولة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

أسيوط محافظ أسيوط الشنط المدرسية وزارة التضامن الاجتماعي مؤسسة مصر الخير صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأسر الأكثر احتياجًا

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