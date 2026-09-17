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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 8 حالات تعد على 10 قراريط ضمن الموجة الـ30 بمركز طوخ

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ حملاتها المكثفة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، وبمتابعة المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ.


وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 10 قراريط، شملت 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، وحالتين تم رصدهما من خلال منظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب إزالة حالة تعدٍ على أرض تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي.
وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار حملات الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات جديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع التعدي على أراضي الدولة.

القليوبية محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية طوخ حملات مكثفة

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