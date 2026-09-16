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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتابع حريق مخزن مواد كيماوية بقرية سنديون بالطريق الزراعي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، نشوب حريق داخل مخزن للمواد الكيماوية بقرية سنديون التابعة لمركز ومدينة قليوب، بعدما لاحظ المحافظ تصاعد ألسنة الدخان أثناء مروره بالطريق الزراعي، ووجّه على الفور بسرعة التعامل مع الحريق والدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة عليه.


وتم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإتمام أعمال الإطفاء، فيما تجرى حاليًا أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران.

واطمأن محافظ القليوبية على انتهاء أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق، ووجه باستمرار أعمال التبريد والمتابعة الدقيقة للموقع، والتأكد من تأمين المنطقة وعدم وجود أي تداعيات أخرى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة، واللواء وائل طاهر، رئيس مركز ومدينة قليوب، والعميد حسن عوض، مأمور مركز شرطة قليوب، وعدد من القيادات والأجهزة المعنية.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص واحد فقط، وتم التعامل مع الحالة ونقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ووجّه المحافظ بسرعة الوقوف على ملابسات الحادث وأسباب نشوب الحريق، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مع استمرار المتابعة الميدانية للموقع حتى الانتهاء الكامل من أعمال التبريد والتأكد من استقرار الوضع.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية حريق قليوب

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