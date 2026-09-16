استمرار فعاليات دورات الحاسب الآلي لتأهيل الإداريين والواعظات بأكاديمية الأوقاف

تواصل أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر فعاليات الدورتين (٢٣٥ و٢٣٦) في علوم الحاسب الآلي، في إطار رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وخطة وزارة الأوقاف؛ لمواكبة التحوّل الرقمي، ورفع القدرات التكنولوجية لمنسوبيها، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في مجالات العمل الإداري والدعوي.

دورة الحاسب الآلي لتأهيل الإداريين والواعظات بأكاديمية الأوقاف

وانطلقت فعاليات الدورتين يوم الاثنين ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م، وتستمر حتى يوم الخميس ١٧ من سبتمبر ٢٠٢٦م، بمشاركة عدد من الكوادر الإدارية والواعظات بوزارة الأوقاف، بما يُسهم في تنمية مهاراتهم في استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات الإلكترونية، ورفع مستوى كفاءتهم الرقمية.

وتستهدف الدورتان دعمَ جهود الوزارة في القضاء على الأُميّة الرقمية، وتمكين المشاركين من التعامل بكفاءة مع التطبيقات والأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يعزز جودة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال، ويدعم مسارات التطوير المؤسسي والتحوّل الرقمي بمُختَلف قطاعات الوزارة.